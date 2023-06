Dans le cadre du développement de la collaboration marocco-néerlandaise dans le domaine énergétique, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est attendu pour une visite officielle au Maroc. Rutte rencontrera le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en ce sens.

Dans un communiqué du gouvernement néerlandais, il est indiqué qu’en plus des énergies, les discussions porteront sur la migration, la sécurité régionale et les pistes de coopération multilatérale.

Le Premier ministre néerlandais s’entretiendra avec différents professionnels, marocains et néerlandais, opérant dans le développement de l’hydrogène vert. De plus, Mark Rutte partira à la rencontre des étudiants de l’Institut néerlandais au Maroc (NIMAR) à Rabat, afin de discuter du rôle que joue le royaume dans l’essor des énergies vertes sur le continent, ainsi que sa collaboration avec l’Europe.

Namibië 🇳🇦, Zuid-Afrika 🇿🇦 en vandaag in Marokko 🇲🇦. Dit is waarom ik deze drie Afrikaanse landen bezoek. pic.twitter.com/1rMvWTOE5q — Mark Rutte (@MinPres) June 21, 2023

Mark Rutte a exprimé son enthousiasme concernant cette visite, qui rentre dans le cadre d’une tournée en Afrique, où il se rendra en Namibie et en Afrique du Sud en ce mois de juin. « L’Afrique et l’Europe ont besoin l’une de l’autre et ont beaucoup à s’offrir », déclaré le Premier ministre néerlandais.