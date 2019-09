– Rabat : L’Université Mohammed V (UM5) a lancé, ce mardi, la caravane de la rentrée universitaire 2019-2020, une initiative organisée du 17 au 30 septembre au profit des nouveaux étudiants marocains et étrangers inscrits dans les établissements relevant de l’UM5.

– Marrakech : La troisième édition de l’événement culturel « littératures itinérantes », qui aura lieu le 5 octobre prochain, ambitionne d’installer une tradition de lecture mettant le livre à la portée de toutes les catégories sociales, et s’ouvrant sur le livre maghrébin et arabe.

– El Jadida : La deuxième édition du Salon Marocain de Dessin et de l’Estampe (SMDE) se tiendra du 3 au 6 octobre prochain sous le thème ‘‘Le dessin, empreinte du temps- espace’’.

– Marrakech : La 2ème édition de la Fête du cinéma aura lieu du 27 au 29 septembre, sous le thème « les acteurs et actrices au Maroc ».

– France : ‘‘Le Roi : le Maroc de Mohammed VI’’, le nouveau livre de Guillaume Jobin, président de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris, et Valérie Morales-Attias, auteure et chroniqueuse, qui vient de paraître en aux éditions Descartes & Cie, se veut ‘‘un essai analytique, essentiellement destiné à tous ceux qui veulent comprendre le Maroc au-delà des clichés’’.

– Londres : Le designer Marocain Hicham Lahlou figure parmi les invité du London Design Week & Festival durant lequel il va présenter l’ouvrage de référence présentant 50 designers du continent Africain et de la diaspora « GENERATION AFRICAINE – La Force du Design ».

– Tétouan/M’diq/Fnideq : La 21ème édition du Festival National du Théâtre se tiendra du 15 au 22 novembre 2019 dans les 3 villes.

– Salé : La 13ème édition du Festival International du Film de Femmes (FIFFS), se tient du 16 au 21 septembre courant au Centre cinématographique « HollyWood ».

– Khouribga : La 22ème édition du Festival du cinéma africain aura lieu du 28 mars au 4 avril 2020.

– Casablanca : L’artiste Majida Khattari expose ses œuvres à la galerie d’art L’Atelier 21, du 24 septembre au 5 novembre 2019.

– Tanger : L’Agence de coopération allemande (GIZ) organise, le 18 septembre prochain, un séminaire sous le thème « Solutions solaires au service de l’emploi féminin : Opportunités, applications et cadre d’appui à l’intégration de la femme dans le domaine des métiers verts », visant la promotion de l’emploi féminin à travers les coopératives d’énergie.

– Tétouan : La Maison de la poésie organise, vendredi à l’Ecole des métiers et arts nationaux, une nuit de poésie à l’occasion du lancement de sa saison culturelle, avec la présence de grands artistiques de la musique arabe classique.

– Rabat : L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ont organisé, ce mardi 17 septembre, une rencontre scientifique autour des résultats l’étude portant sur le ‘‘Dividende Démographique au Maroc’’ conduite dans le cadre de leur programme de coopération.

– Paris : La jeunesse istiqlalienne des Marocains du monde a tenu son congrès international, dimanche, autour du thème ‘‘Quelle place de la jeunesse des Marocains du Monde dans le nouveau modèle de développement du Royaume ?’’.

– Marrakech : L’exposition ‘‘A la Recherche de l’Equilibre’’ de Hassan Echair se tient dans l’espace culturel d’ANIMA, jardin magique conçu par André Heller, avec une trentaine d’œuvres de grands et petits formats.

– Meknès : Le CRRA a hébergé, jeudi dernier, la réunion de démarrage du projet ‘‘Valorisation des ressources génétiques oléagineuses par la mise au point d’huile monovariétale et d’huile de mélange de graines de bonne qualité alimentaire et nutritionnelle’’.

– Côte d’Ivoire : La 4ème édition de la « Semaine du cinéma marocain » se tiendra, du 16 au 20 courant, avec au programme la projection de courts et longs métrages de réalisateurs marocains.

– Janvry : Le Maroc, représenté par la Région Dakhla Oued-Eddahab, a pris part, le week-end dernier dans le département de l’Essonne en région Île-de-France, au premier Salon international du dromadaire et des camélidés.

– Maroc : Le Ministère de la Culture et de la Communication –Département de la Culture – a annoncé que le dépôt des candidatures pour la 40ème édition du Prix Hassan II des manuscrits a débuté et devra se poursuivre jusqu’au 7 octobre.

– Maroc : La semaine culinaire thaïlandaise au Maroc aura lieu du 19 au 26 septembre dans plusieurs villes du Royaume, a indiqué l’Ambassade de Thaïlande à Rabat.

– Rabat : Lancé en septembre 2013, le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agro-alimentaires et de Terroir au Maroc (PAMPAT) touche à sa fin et fera ainsi l’objet d’un atelier de clôture le 17 septembre 2019 à l’hôtel Tour Hassan.

– Casablanca : Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain organise un colloque, le jeudi 19 septembre 2019 de 09h00 à 19h00, sous le thème ‘‘Mohamed Hassan Ouazzani : genèse et actualité de sa pensée’’.

– Casablanca : La cinquième édition des Journées de consultation médicale, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et des migrants, se tiendra les 27 et 28 septembre courant, à l’initiative de l’Association Bank de Solidarité.

– Casablanca : La deuxième édition de Casablanca Design Week (CDW) se tiendra du 24 au 30 septembre courant dans plusieurs lieux emblématiques de la métropole sous le thème « Men Hna Lhih », à l’initiative de la plateforme collaborative « Houn ».

– Rabat : Le spectacle visuel « Mashahide », qui retrace en son et lumières l’histoire de Rabat, a été organisé samedi dernier sur la rive Bouregreg-Rabat par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle en partenariat avec la Fondation OCP.

– Rabat : L’Institut Cervantes accueille actuellement une exposition de la peinture argentine abstraite dont une collection d’œuvres d’art de l’artiste peintre Alejandro Capovilla.

– Rabat : L’exposition « Figure du double », qui présente les œuvres de l’artiste Seloua Ejjennane, se tient actuellement la Villa des Arts, jusqu’au 30 octobre prochain.

– Tanger/Tétouan : Les 2 villes abriteront, du 16 au 19 octobre, la 4ème édition du Forum méditerranéen des arts visuels, placé cette année sous le thème « Créativité et migration ».

– Marrakech : Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) accueille, du 21 septembre 2019 au 5 janvier 2020, l’exposition New Waves : Mohamed Melehi et les archives de ‘‘l’Ecole de Casa’’.

– Casablanca : Une Table ronde aura lieu au siège de l’IMRI, le Mercredi 18 Septembre 2019 à 19h00, sur le thème ‘‘Le Sommet du G7 de Biarritz : Bilan et Perspectives’’ qui abordera les grandes problèmes géopolitiques de la rentrée et sera animée par Gabriel Banon, Mustapha Sehimi, Jawad Kerdoudi et Abdelhafid Oualalou.

– Maroc : L’ouvrage « Racontes-moi ton histoire. Handicap : le courage d’en parler » du médecin ophtalmologiste Fatima Lemrini El Ouahabi et du sociologue Mohamed Hamadi Bekouchi, a été présenté récemment à l’Institut royale de la culture amazighe.

– Casablanca : GIPSI (Groupement Interprofessionnel pour la prévention et la sécurité) organise, le 18 septembre 2019 à l’Hotel Four Seasons, la 14ème édition du Forum National de la Santé et de la Sécurité au Travail sous le thème ‘‘La gestion efficace des Risques SSE principal Levier pour atteindre et pérenniser l’Excellence Opérationnelle’’.

– Tanger : La commission de sélection des films de court métrage marocains candidats à la compétition officielle de la 17è édition du Festival du court-métrage méditerranéen, qui se tiendra du 30 septembre au 5 octobre, a sélectionné cinq films pour représenter le Maroc à la compétition officielle : « Les 400 pages » de Ghizlane Assif, « Le chant du cygne » de Yazid El Kadiri, « Les enfants des sables » d’El Ghali Grimaiche, « La route » de Mohamed Oumai et « Yasmina » d’Ali Smili et Claire Cahen.

– Brasília : Une exposition de l’artiste plasticien marocain, Hassan Bourkia, se tient actuellement à la galerie Karla Osario, dans la capitale brésilienne, jusqu’au 12 octobre prochain.

– Ifrane : La 8ème édition du festival d’astronomie aura lieu du 23 au 28 septembre sous le thème ‘’l’exploration spatiale : Quelle importance ?’’.

– Meknès : »Le legs de Borges à travers le monde, lecteurs et lectures » est le thème d’un colloque international qui se tiendra les 21 et 22 novembre prochain.

– Mexico : Le Maroc a pris part, du 6 au 9 septembre, en tant qu’invité d’honneur à la première Foire nationale de l’artisanat du Mexique, une grande manifestation qui rend hommage au savoir-faire artisanal.

– Maroc : Le Président de la Fondation des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi planche sur la programmation d’expositions de peintres célèbres français qui auront lieu en 2020 dans le Royaume.

– Taounate : La 15ème édition du festival des sommets des montagnes s’est tenue du 13 au 15 septembre, à l’initiative de l’association ‘’Safir pour le développement et la culture’’.

– Maroc : “Logistique internationale: Management des opérations d’import et d’export” est l’intitulé de l’ouvrage que viennent de publier les chercheurs Younes Boumaaz et Amine Dafir aux éditions El Maarif Al Jadida.