Infomédiaire Afrique – L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la culture (UNESCO) a lancé, récemment, un programme de formation gratuit en ligne, destiné à renforcer les capacités et connaissances des acteurs judiciaires d’Afrique francophone.

Placé sous le thème : «Standards internationaux et africains sur la liberté d’expression», ce cours de formation en ligne (Mooc) permettra de renforcer le rôle des acteurs judiciaires, en particulier des juges, procureurs et avocats, mais aussi de la société civile, sur les standards internationaux et régionaux portant sur la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’accès à l’information, indique un communiqué de l’organisation basée à Paris.

Le cours présente les normes internationales et les principales décisions des cours nationales et régionales en Afrique sur les questions de liberté d’expression, ajoute la même source.

Le programme de formation, qui se décline en cinq modules, aborde aussi les défis à l’ère numérique, la question des attaques contre les journalistes et les menaces spécifiques contre les femmes journalistes.

Des forums de discussions sont également prévus pour permettre aux participants d’échanger entre eux sur les questions en rapport avec les différents modules, créant ainsi un espace de dialogue entre professionnels de la justice et de la société civile de différents pays africains.

D’éminentes personnalités africaines du secteur de la justice participeront activement à ce programme, mis en œuvre par l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (nord de la France), Reporters sans frontières (RSF) et le Centre d’études et de Recherches sur le droit international général et les droits de l’homme (CERDIH).

Rédaction Infomédiaire