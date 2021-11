Ciments de l’Afrique (Cimaf), filiale du groupe Omnium des industries et de la promotion (OIP, Groupe Anas Sefrioui), a obtenu un prêt de 161,25 millions d’euros accordé par la Société financière internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale.

Ce prêt permettra à Cimaf d’accroître la capacité de ses stations de broyage de ciment au Ghana et au Mali et à construire une nouvelle cimenterie intégrée ultra-moderne au Sénégal. Celle-ci produira aussi du clinker, un mélange de calcaire et d’autres minéraux utilisé dans la fabrication du ciment, permettant ainsi de réduire la dépendance de la région aux importations.

L’expansion de Cimaf devrait permettre de créer plus de 300 emplois directs et 12.000 emplois indirects, notamment dans l’exploitation de carrières, les transports et dans d’autres services auxiliaires.

Pour rappel, société-mère de Cimaf, OIP est un fournisseur de ciment de premier plan en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest et centrale, avec une production d’environ 12 millions de tonnes par an. Le groupe est le troisième plus grand producteur de ciment au Maroc où il dispose de deux cimenteries intégrées, alimentées pour l’essentiel par l’énergie éolienne.

Cimaf possède 13 stations de broyage réparties dans 10 pays africains (Burkina Faso, Tchad, Ghana, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée et Mauritanie).