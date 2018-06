Infomédiaire Maroc – Un mémorandum d’entente a été signé entre les Archives du Maroc et les Archives nationales du Sultanat d’Oman avec pour objectif de renforcer la coopération et les échanges culturels et scientifiques entre les 2 pays dans le domaine de la gestion et de la promotion des archives.

Ce mémorandum renforcera la coopération entre les 2 organismes dans les domaines de la documentation et de la recherche historique, et favorisera également l’échange des copies d’archives, d’instruments de recherche, de publications et d’études afin de donner une nouvelle impulsion à la recherche scientifique et académique.

En outre, l’accord préconise l’échange et le partage d’expertise, en matière de gestion électronique des documents, ainsi que l’organisation de séminaires et d’expositions sur des thématiques liées aux archives.

Rédaction Infomédiaire