Dans le cadre de sa politique de Sécurité et Santé au Travail (SST), AtlantaSanad Assurance a effectué, le 13 février, une simulation d’évacuation dans son siège avec la participation effective de ses 600 collaborateurs. Objectifs: renforcer sa politique SST et être prête à faire face le cas échéant aux situations d’urgence en assurant la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs.

Le mardi 13 février à 10H30, AtlantaSanad Assurance a organisé à son siège (composé de deux tours, chacune de 9 étages et 2 sous-sols) un exercice d’évacuation de ses 600 collaborateurs dans l’objectif de tester ses performances et procédures de sécurité. Résultat: tous les collaborateurs ont été évacués, en toute sécurité, au point de rassemblement avec un grand succès et dans un temps record.

« Cet exercice d’évacuation est une mesure préventive qui nous a permis de tester nos procédures d’évacuation en cas d’incident majeur », déclare d’emblée Jalal Benchekroun, Directeur Général de AtlantaSanad Assurance. « Conscients que la réactivité est déterminante pendant une opération d’évacuation, nous avons mobilisé l’ensemble de nos collaborateurs autour d’une simulation réelle afin de mettre en exergue leurs informations théoriques préalablement requises », poursuit Benchekroun.

En effet, AtlantaSanad Assurance avait mené auparavant une étude de vulnérabilité pour réévaluer les risques d’incendie et à la suite de laquelle des points d’amélioration ont été identifiés et des sessions de formation ont été programmées, telles que la Formation en sécurité de travail pour l’ensemble des collaborateurs, la Formation des guides files et serres files et les équipes de premières interventions ainsi qu’une Formation en secourisme. Ce n’est pas tout, la compagnie prévoie à l’avenir d’autres exercices d’évacuation de manière périodique et sans annonce préalable et cela afin de s’assurer de la maitrise totale des procédures et de tester la gestion spontanée d’une situation d’urgence imprévue.