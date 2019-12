La région de Marrakech-Safi figure parmi les principales régions du Royaume qui contribuent à la création de la richesse nationale, en se positionnant au 3ème rang avec une contribution de 11,4% au PIB global en 2017, soit 121,651 milliards de dirhams.

Ainsi, près des trois quarts de son PIB (71,8%) est concentré autour de trois provinces à raison de 34,7% pour la préfecture de Marrakech, 20,1% pour la province de Safi et 17% pour celle de Kelâa des Sraghna.

L’accroissement du PIB en valeur sur la période 2001-2017 s’inscrit en ligne avec celui observé au niveau national (5,7% contre 5,6%). Le PIB par habitant de la région s’établit, néanmoins, à 26.197 DH/habitant en 2017, soit un niveau au-dessous de la moyenne nationale (30.510 DH/habitant).

Par préfecture et province, le PIB par habitant varie entre 28.578 DH/habitant au niveau de la préfecture de Marrakech et 20.679 DH/habitant au niveau de la province d’Al Haouz.

Un tissu économique axé principalement sur le secteur tertiaire

Le profil économique de la région de Marrakech-Safi est marquée par la prédominance du secteur tertiaire (services marchands et non marchands) qui compte pour près de deux tiers (65,3%) de la valeur ajoutée créée au niveau de la région et de 12,6% de la valeur ajoutée du secteur tertiaire au niveau national. Ce secteur est une spécificité avérée de la préfecture de Marrakech, en lien avec sa surreprésentation dans les activités touristiques, et la province d’Essaouira, à lier à sa surreprésentation dans les services marchands hors tourisme et les services non marchands.

Avec une part de 21,1% de la valeur ajoutée régionale, les activités secondaires constituent le deuxième moteur de croissance de la région de Marrakech-Safi, mais ne contribue, cependant, que de l’ordre de 7,9% à la valeur ajoutée du secteur secondaire à l’échelle nationale. Les provinces de Safi, Chichaoua et Kelaâ des Sraghna sont surreprésentées par rapport à la moyenne régionale en lien avec leur représentation dans les industries extractives. Safi, Al Haouz et Chichaoua sont, en outre, surreprésentées dans les activités du BTP.

Les activités primaires, pour leur côté, constituent l’un des piliers de l’économie de la région, en participant à concurrence de 13,6% à la valeur ajoutée de la région et en générant 11% de la richesse nationale du secteur. Les activités agricoles sont une spécificité par excellence des provinces d’Al Haouz, de Chichaoua et d’El Kelaâ des Sraghna, tandis que les activités de la pêche sont surreprésentées au niveau des provinces d’Essaouira et de Safi.

Marrakech, 2ème exportateur des produits artisanaux au Maroc.

La ville de Marrakech représente, à elle seule, 11,4% du chiffre d’affaires total du secteur de l’artisanat en 2015 et 8,9% des emplois, soit le 3ème pôle productif au Maroc, devancée uniquement par les villes de Casablanca et de Fès (respectivement 20,1% et 13,8% du chiffre d’affaires). Marrakech est spécialisée principalement dans le bâtiment traditionnel (21,9%), les vêtements (19,4%) et le bois (16,6%) qui réalisent 57,9% du chiffre d’affaires total de la ville généré par l’activité artisanale.

S’agissant des exportations des produits issus de l’artisanat, la ville ocre a cédé son 1er rang à la ville de Casablanca avec une part de 38,9% contre 41,5% pour la capitale économique du Royaume. Trois métiers contribuent à la moitié du chiffre d’affaires à l’export de la ville de Marrakech. Il s’agit de la poterie-pierre (20%) et la maroquinerie et le fer forgé (15% chacune).

Marrakech-Safi, 3ème destination des investissements des entreprises et établissements publics.

L’investissement public, en particulier celui des Entreprises et Etablissements Publics (EEP) qui réalisent une part importante des investissements déployés par le secteur public, constitue un levier important pour le développement économique et social de la région de Marrakech-Safi.

Selon la répartition régionale des investissements prévisionnels de 2019, la région de Marrakech-Safi devra bénéficier de près de 10 milliards de dirhams, soit 10% des investissements prévus au niveau national, ce qui lui confère la 3ème position régionale devancée par Casablanca-Settat (36%) et Rabat-Salé-Kénitra (17%).

Mobilisation du foncier de l’Etat en faveur des secteurs de l’habitat et du tourisme.

La région de Marrakech-Safi a profité du soutien foncier de l’Etat en bénéficiant de 4,5% des projets envisagés en 2017, devant générer un investissement de l’ordre de 892 millions de dirhams, soit 8% de l’effort d’investissement de l’Etat. Avec une part de 0,3% de la superficie globale mobilisée par l’Etat au titre de l’année 2017, les cessions foncières ont été principalement opérées au profit du secteur du tourisme, en lui consacrant 37% de la superficie globale mobilisée au niveau de la région, suivi par le secteur de l’habitat (35%).

Marrakech-Safi, une croissance démographique similaire à celle affichée à l’échelle nationale.

La région de Marrakech-Safi se situe au 3ème rang en termes du nombre d’habitants, soit 13,4% de la population nationale en 2014, devancée par la région de Casablanca-Settat (20,3%) et légèrement la région de Rabat-Salé-Kénitra (13,5%). La croissance de sa population fait preuve d’un dynamisme identique à celui relevé au niveau national (1,3%) durant la période intercensitaire.

La préfecture de Marrakech reste la plus peuplée en regroupant près du tiers des habitants de la région, soit 29,4% en 2014, suivie par la province de Safi (15,3%), d’Al Haouz (12,7%), d’El Kelaâ des Sraghna (11,9%) et d’Essaouira (10%). Pour leur part, les provinces de Chichaoua, de Rehamna et de Youssoufia n’abritent que 8,2%, 7% et 5,6% respectivement des habitants de la région.

La région de Marrakech-Safi a été créée conformément au découpage territorial de 2015. Cette région, qui se situe au centre du Royaume et qui englobe une partie du Haut de l’Atlas, reprend l’ancienne région de Marrakech-Tensift-Al Haouz à laquelle s’ajoutent désormais les provinces de Safi et de Youssoufia.

Elle se distingue par ses attributs historiques, culturels et naturels qui en font une destination touristique de premier rang. En outre, cette région se caractérise par une production artisanale riche et diversifiée. Elle recèle, également, un potentiel minier très diversifié qui pourrait favoriser l’émergence d’un secteur industriel à fort potentiel au niveau de la région. Ces atouts impactent positivement l’activité de plusieurs secteurs, dont notamment le commerce, le transport et la restauration.

Par ailleurs, Marrakech, ville hôte de la COP22, fut pionnière au Maroc en matière d’actions en faveur de la préservation de l’environnement, en mettant en œuvre une série d’initiatives innovantes, à l’instar du projet du bus électrique permettant à la ville de se positionner dans les rangs des grandes métropoles « écofriendly » ainsi que celui du vélo en libre-service dans le cadre d’une large initiative de verdissement de la ville.

La région couvre une superficie de 40.216 Km2, soit 5,7% de la superficie totale du Royaume et compte 4,5 millions d’habitants selon les résultats du RGPH 2014, représentant ainsi 13,4% de la population nationale