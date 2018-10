Infomédiaire Afrique – La dette mauritanienne est de plus en plus inquiétante. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, publiées cette semaine, le taux d’endettement du pays a atteint les 97,51% du PIB cette année contre 96,75% du PIB enregistré précédemment, rapporte La Tribune Afrique. Cette situation est imputée essentiellement à la dépréciation chronique de l’ouguiya, la monnaie locale, sur le marché des changes mais également au recours excessif de l’emprunt extérieur pour les investissements publics.

Il faut rappeler que cette situation catastrophique que traverse la Mauritanie remonte à 2014. L’Etat faisait face alors à une baisse des cours des matières premières sur le marché mondial notamment le fer, représentant 1/3 du budget national, rappelle la même source. Cette conjoncture avait eu pour conséquence un déficit chronique du budget de l’Etat sur la période allant de 2014 à 2017. Pour faire face à cette situation catastrophique, les autorités mauritaniennes ont dû avoir recours aux emprunts extérieurs pour financer le déficit budgétaire. Cette option choisie par le gouvernement mauritanien a conduit à une explosion du ratio dette/PIB du pays.

Rédaction Infommédiaire