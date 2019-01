Infomédiaire Maroc – Le Maroc sera l’invité d’honneur de la 2ème édition du Congrès international Think Europe, qui se tiendra du 16 au 18 courant à Soria (nord-ouest de l’Espagne), une occasion pour mettre en avant l’expérience marocaine dans le domaine de l’urbanisme.

La participation du Maroc à cet événement mondial, placé sous le thème « les villes intermédiaires, clé du développement », vise à mettre en exergue sa politique urbaine qui prône le renforcement de ses villes intermédiaires, selon des données de la marie de Soria, relayées mardi par des médias espagnols, notant que cette manifestation ambitionne de trouver des solutions efficaces aux problèmes réels auxquels font face les populations, et ce afin de regagner la confiance des institutions.

Dans ce cadre, le maire de Soria, Carlos Martinez, a appelé les villes intermédiaires à être des « moteurs de la renaissance » des valeurs et à s’engager dans des processus de coordination multi-niveaux, afin de se conformer à l’Agenda 2030 pour le développement durable, rapportent les médias.

« La feuille de route doit passer par l’Agenda 2030 », a précisé le maire, qui a déploré « l’involution nationaliste territoriale » et « l’apparition de certaines idées dépassées », ce qui nécessite, selon lui, un « engagement politique fort » et une « coordination à plusieurs niveaux » entre toutes les institutions publiques, les organismes privés et la société civile, à même de relever les défis posés.

Cette édition, qui verra la participation de plus de 50 représentants de gouvernements locaux et des experts internationaux, vise aussi à servir de plateforme de dialogue multipartite et d’échange autour des responsabilités et des engagements des acteurs publics, a-t-il fait savoir, relevant que les stratégies à adopter doivent partir de la reconnaissance parfaite des inégalités et des déficiences structurelles qui existent entre les municipalités.

Au programme de cette grand-messe figure notamment l’organisation d’une table ronde sous le thème « l’ère des villes ne doit pas nécessairement provoquer une reproduction des coutumes et traditions des nations », qui sera animée par la secrétaire générale de l’organisation mondiale de cités et gouvernements locaux unis (CGLU), Emilia Saiz.

Rédaction Infomédiaire