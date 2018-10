Infomédiaire Maroc – Les exportations marocaines se sont améliorées de 20,9 milliards de dirhams (MMDH) sur 1 an à fin août 2018, à 275,9 MMDH, fait savoir l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Cette amélioration provient de la progression des exportations des biens (+16,79 MMDH), particulièrement des ventes, notamment l’automobile (+17,8%), les phosphates et dérivés (+17,2%), l’Agriculture et agroalimentaire (+5,6%), l’aéronautique (+26,9%) et le textile et cuir (+3,3%), relève l’Office des changes, ajoutant que les recettes de services ont augmenté de 4,1 MMDH.

Rédaction Infomédiaire