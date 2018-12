Infomédiaire Maroc – A l’occasion de l’édition 2018 des Financial Afrik Awards, le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a été consacré dans la catégorie « Deal de l’année », en référence à son opération de rachat des filiales africaines du groupe français BPCE.

Ce trophée a été décerné en marge de la soirée de présentation des « 100 personnalités qui transforment l’Afrique » organisée, ce mardi 11 décembre à Abidjan, par le mensuel

panafricain Financial Afrik.

« Le jury a porté ses choix sur la BCP et son Directeur Général à l’international, Kamal MOKDAD, acteur d’une acquisition [rachat des filiales africaines de BPCE] porteuse de sens et de pérennité du point de vue politique, économique, financier et social », a expliqué le magazine Financial Afrik.

Pour rappel, le groupe BCP a annoncé être entré, en septembre 2018, en négociations exclusives avec le groupe BPCE, celui-ci ayant retenu son offre ferme pour l’acquisition de ses participations dans quatre banques en Afrique : (1) la Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit, (2) la Banque Malgache de l’Océan Indien, (3) la Banque Commerciale Internationale en République du Congo et (4) la Banque Tuniso-Koweitienne en Tunisie.

Cette opération d’acquisition permettrait au groupe BCP d’accélérer de manière significative son développement en élargissant sa couverture géographique à 17 pays en Afrique. Elle s’inscrit dans la continuité de la vision stratégique définie pour l’International qui vise à construire le premier groupe bancaire du continent, solidaire et à fort ancrage local. Elle permettrait aux banques concernées de s’adosser à un partenaire financier et industriel disposant d’une solide expérience dans le domaine bancaire, et en mesure de développer davantage leur activité notamment en matière de contribution à l’inclusion financière et de financement des entreprises.

IM