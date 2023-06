Aïd Al-Adha s’annonce particulier cette année. Hausse des prix des moutons, cherté du fourrage, pouvoir d’achat en retrait, vacances d’été, etc., c’est à peine si les ménages arrivent à joindre les deux bouts. Pour 2023, les prix affichés sont relativement élevés par rapport à l’année précédente.

L’offre des ovins est certes abondante cette année, sans parler de la diversité sur le marché, avec l’introduction des races espagnoles. L’objectif étant de pouvoir couvrir la demande locale à prix réduit, sauf que, selon les consommateurs interrogés sur place par InfoMédiaire, ainsi que les éleveurs, les moutons espagnols n’intéressent pas grand monde. « La race espagnole est proposée à un prix allant de 55 à 57 dirhams le kilo. C’est un prix raisonnable par rapport aux races élevées localement, mais les consommateurs fuient ces moutons. Avec tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, ceux-ci ont peur », explique un vendeur installé au niveau de l’ancien abattoir de Casablanca. Il faudra donc compter un budget de 2700/3000 dirhams pour un mouton de 50 kg importé d’Espagne.

Le gouvernement a d’ailleurs prix la décision d’octroyer une prime forfaitaire de 500 dirhams (par tête) pour l’importation d’ovins. Celle est restituer par l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL), afin de réduire le prix d’importation, et donc, proposer un prix de vente réduit. Cette mesure exceptionnelle s’ajoute à la suppression des droits d’importation et de la TVA, initiée conjointement par les ministères de l’Économie et des Finances (MEF) et de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (MAPMDREF).

Le Sardi, toujours en tête de la demande

En effectuant le tour du marché, l’on peut constater qu’à Casablanca, le prix de la race Sardi est de 69 dh/kg en moyenne, alors que le Timahdite est à 67 dh/kg. Des prix qui sont supérieurs à ceux affichés précédemment, mais qui ne découragent en rien la demande. Pour un Sardi de 50 kg, il faudra débourser en 3000 à 3500 dh, alors que pour le Timahdite, le prix peut aller jusqu’à 3300 dirhams.

La hausse des prix s’explique, selon les éleveurs par plusieurs raisons, notamment le prix du fourrage, le transport, etc. D’après un vendeur, le prix du fourrage est passé de 6 à 12 dirhams, ce qui se répercute directement sur le prix de vente final. « Il est vrai qu’il y a une hausse des prix des sacrifices, mais on n’y peut rien. On ne fait que subir les effets de l’inflation. En fin de compte, il y en a pour toutes les bourses et chacun achète selon son budget », explique-t-il.

Une situation qui peut en décourager plus d’un, mais pousse d’autres à se tourner vers des « alternatives », si l’on veut, plus « pratiques ». Certains consommateurs nous ont indiqué que vu la cherté des prix, ceux-ci préfèrent acheter un mouton entier, déjà abattu. L’on a pu constater cela dans les grandes surfaces, qui proposent des moutons avec leurs tripes, pour un prix total pouvant aller jusqu’à 2200 dirhams (selon le poids de la bête, hors prix des tripes). En effet, les moutons abattus sont proposés à des prix allant de 1500 à 1800 dirhams, alors que les tripes sont disponibles à 300 dirhams.

Un boucher nous a expliqué que l’un des autres facteurs qui impactent le prix de vente de ces bêtes est le fait que certains clients optent pour l’achat de brebis, au lieu de moutons. « Les brebis sont moins grasses que les moutons. Le client a plus de viande et moins de gras, ce qui impacte le goût, mais ce n’est pas le plus important », nous a-t-il indiqué.

Le ministre du MAPMDREF, Mohamed Sadiki, avait relevé au début du mois l’identification par les services de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) de 5,4 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage. Il avait aussi dénombré 214.000 unités d’élevage et d’engraissement d’ovins destinés à l’Aïd enregistrées auprès de l’ONSSA, faisant état de 34 marchés temporaires créés et aménagés à cette occasion dans différentes régions du Royaume.