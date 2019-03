Avec plusieurs ouvertures au Maroc notamment à Rabat, Casablanca, puis Tanger, Onomo Hotel pose ses jalons en Afrique du Nord avec le choix de faire du Royaume son nouveau hub.



En effet, le groupe hôtelier 100% Africain a annoncé l’ouverture de son nouveau flagship, Casablanca City Center le 1er mars 2019. Un hôtel urbain qui bouscule les codes de l’hôtellerie mid-scale en proposant des espaces généreux au design épuré, et un service à la hauteur de l’hospitalité Africaine.

Onomo voit grand. Présent dans 9 pays africains avec 12 hôtels, Onomo ambitionne de porter ce nombre à 28 à l’horizon 2020, pour devenir la première plateforme hôtelière panafricaine du segment mid-scale. Le groupe prévoit d’atteindre 3 700 chambres d’ici 2022.

Onomo is good for you



Créé il y a de cela dix ans, Onomo Hotel a construit son image de marque autour de l’accueil, faisant du « sourire » sa signature et son identité. Au-delà du « sourire », Onomo construit également son image autour du service de la connectivité, de la sécurité et de la culture. Quatre piliers majeurs qui font d’Onomo un groupe d’hôtellerie d’affaire simple, accessible et confortable.



Onomo place le développement durable au cœur de ses hôtels et s’appuie sur des solutions écologiques dans la totalité de sa chaine de valeur. Dans cet esprit, l’architecture des hôtels Onomo est pensée pour optimiser leur efficacité énergétique. Elle met en valeur les sources d’énergie naturelles, dont l’éclairage à l’utilisation d’ampoules à basse consommation, au traitement des eaux usées etc…



Onomo, la plus Africaine des marques hôtelières

Le groupe Onomo a conservé son esprit 100% africain, cette empreinte propre à l’Afrique fait sa particularité. Dans tous les hôtels Onomo, le mobilier, la décoration et la gastronomie sont un rappel du continent africain et un hommage à sa culture. Onomo se fait l’ambassadeur de l’art de vivre à l’Africaine et offre à sa clientèle des hôtels au cœur de l’Afrique mais aussi l’Afrique au cœur de ses hôtels.

Avec le concept Onomo Taste, les hôtels du groupe proposent le meilleur de la cuisine locale, qui plus est, préparée avec des produits frais du marché local. Au-delà des aspects décoratifs et gastronomiques, Onomo se veut un véritable accompagnateur de l’économie des pays où il est installé. Le groupe encourage ainsi la consommation locale en s’approvisionnant chez les fournisseurs et artisans locaux pour tout ce qui est mobilier, accessoire, tissus, etc.



10 ans au service de l’hôtellerie

C’est en 2010 que Onomo ouvre son premier hôtel à Dakar. Aujourd’hui, la capitale sénégalaise compte 107 chambres. En 2011, le groupe poursuit son expansion et ouvre un deuxième hôtel à Abidjan (116 chambres et deux suites) puis un troisième à Libreville (118 chambres) en 2012. A ce jour, Onomo Hotel, compte quatorze hôtels dans neuf pays africains, à savoir, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Togo, l’Afrique du Sud, la Guinée, le Rwanda et le Maroc.

Avec l’ouverture de 3 nouveaux hôtels au Maroc (Casablanca Sidi Maarouf, Casablanca Nouaceur et Tanger) à fin Juin et 3 autres durant le second semestre, notamment à Douala (Cameroun), Dar Essalam (Tanzanie) et Maputo (Mozambique), 2019 est une année de consolidation de la présence du groupe sur le continent Africain et marque le début d’une nouvelle phase dans son développement.

Dans le but d’accompagner le développement du continent africain, le groupe Onomo a conçu une approche nouvelle d’hôtellerie capable de satisfaire le dynamise d’une clientèle d’affaires panafricaine et internationale. Cette approche est basée sur une optimisation des services, l’accessibilité, la connectivité et la sécurité, afin d’offrir à ses clients, affaires ou loisirs, le meilleur de l’Afrique.