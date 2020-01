– Rabat : Le Groupe Barid Al-Maghrib a dévoilé ce mardi une émission spéciale d’un timbre-poste sous le thème « Barid Al-Maghrib, prestataire de service de certification électronique ».

– Marrakech : La ville abritera du 20 au 23 février prochain, la 3ème édition du « 1-54 Contemporary African Art Fair », un Salon dédié à l’art contemporain africain et à la diaspora africaine.

– Fès : La Fondation Ali Zaoua s’apprête à ouvrir son nouveau centre culturel ‘’les étoiles de la Médina’’, situé au cœur de l’ancienne ville impériale.

– Amman (Jordanie) : Le public a été au rendez-vous avec la présentation de deux pièces marocaines, « Nemss » et « la salle d’attente 1 », dans le cadre de la 12ème édition du Festival de théâtre arabe qui se tient, jusqu’au 16 janvier.

– Casablanca : Le film « Adam » de Maryam Touzani a été projeté, mardi soir, en avant-première nationale, à la veille de sa sortie dans les salles de cinéma des grandes villes du pays.

– Marrakech : La Conférence internationale sur la chaux (Al Jir 2020) se tiendra du 16 au 18 avril prochain, à l’initiative de la Faculté des Sciences Semlalia relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de la cité ocre.

– Bakou (Azerbaïdjan) : L’ambassade du Maroc a organisé, ce mardi, un diner de travail au profit d’une quarantaine d’entrepreneurs et d’associations professionnelles du secteur de l’agro-industrie afin de leur présenter les opportunités d’affaires dans le Royaume.

– Marrakech : Renaissance Capital organise sa conférence annuelle »Renaissance Capital’s North Africa Investor Conference », le 22 janvier au Four Seasons Resort.

– Rabat : La revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD) organise, le 29 janvier, une table ronde sous le thème « Lectures croisées des recommandations des premières Assises nationales de la régionalisation avancée ».

– Rabat : Une émission spéciale de timbre-poste » Barid Al Maghrib, prestataire de service de certification électronique » a été dévoilée, par le Groupe Barid Al-Maghrib, lors d’une cérémonie commémorative, tenue ce mardi au Musée de l’Institution.

– Casablanca : La première édition de la Conférence et du Salon International du Pétrole et du Gaz « Petrolia Expo 2020 », aura lieu du 23 au 25 janvier à l’Office des foires et expositions.

– Tchad : Le gouvernement bénéficiera d’un prêt de 15 millions de dollars de la part du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement (ADFD) pour la mise en place d’un projet d’énergie renouvelable.

– Rabat : Le Musée national de la photographie a été inauguré mardi dans l’enceinte du Fort Rottembourg « Borj El Kebir » à l’initiative Fondation nationale des musées.

– Cannes (France) : Le réalisateur américain Spike Lee sera le président du Jury du 73ème Festival de Cannes, ont annoncé ce mardi les organisateurs.

– Marrakech : La 11ème édition de la Conférence internationale « Marrakech Security Forum 2020 », un événement articulé autour du thème « Préserver la stabilité de l’Afrique face aux terrorismes et aux menaces globalisées », aura lieu les 7 et 8 février prochain dans la cité ocre.

– Hollywood (Etats-Unis) : « Joker », de Todd Phillips, un film retraçant les origines du plus grand ennemi de Batman, a raflé 11 nominations aux Oscars, dont celles du meilleur film, meilleur réalisateur pour Phillips et meilleur acteur pour Joaquin Phoenix.

– Marrakech : Le coup d’envoi de la 6ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat (SNA), organisée du 12 au 26 janvier, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a été donné, à l’Esplanade Bab Jdid.

– Tanger : Le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a célébré, en collaboration avec le conseil national de l’ordre des architectes, la journée nationale de l’architecte, ce mardi, et la 3ème édition du festival de l’architecture, du 14 au 18 janvier, dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le thème « Le patrimoine architectural et urbanistique, levier de développement territorial ».

– Casablanca : CVA Maroc accueille Agnès Levallois, ce 16 janvier à la Galerie de l’Immobilier Prestigia, qui parlera des « Défis de l’Arabie Saoudite ».

– Maroc : Célébrée le 14 janvier, la Journée nationale de l’architecte a placé cette année le patrimoine architectural et urbanistique au coeur de la réflexion sur les problématiques de développement concernant les villes et l’habitat humain en général.

– Rabat : Le ministère de la jeunesse, de la culture et des sports a organisé, dimanche soir, un concert à l’occasion du 76ème anniversaire de la présentation du manifeste de l’indépendance.

– Le Caire (Egypte) : Dix maisons d’édition marocaines vont prendre part à la 51è édition du Salon international du livre, prévue du 22 janvier au 4 février 2020 dans la capitale égyptienne.

– Shaanxi (Chine) : Des archéologues chinois ont découvert plus de 70 gravures et objets archéologiques datant de plus de 4 000 ans.

– Dakhla : Un colloque national sur »la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement » a été organisé, samedi, dans le cadre de la commémoration du 76-ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance.

– Paris : Une conférence-débat sur le thème “Manifeste de l’indépendance, début de reconstruction du Maroc moderne » s’est tenue, dimanche, à l’initiative des Consulats généraux du Royaume en île de France, en collaboration avec l’Union des Associations Marocaines du département de l’Essonne.

– Marseille : Le livre « Mohammed VI ou la monarchie visionnaire », de Charles Saint-Prot, Directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris, a été présenté, samedi, lors d’une conférence-débat organisée par le consulat du Maroc avec le soutien de la ville de Marseille, à l’occasion de la célébration du 76ème anniversaire du Manifeste de l’Indépendance.

– Rabat : Près d’une centaine de tableaux de différents formats, œuvres de l’artiste-peintre Mohamed Abouelouakar, sont exposés dans le cadre d’une exposition-rétrospective à l’initiative de la Fondation ONA-Villa des arts.

– Casablanca : Le Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), qui est à sa neuvième édition, se tiendra, du 7 au 9 avril prochain, sous le thème « Digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution ! ».

– Casablanca : L’exposition d’art #LesYeuxOuVerts se produira, du 16 janvier au 25 février, dans l’espace Artorium, comme un appel du pied pour une transition écologique responsable.

– Tanger : Le vernissage de l’exposition « La zone internationale de Tanger et son rôle dans la lutte pour l’indépendance » a eu lieu, samedi soir, et ce à l’occasion de la commémoration du 76ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance.

– Maroc : Après sa sélection officielle au festival de Cannes et avoir glané 16 prix dans les plus prestigieux festivals internationaux, le film « Adam » de Maryam Touzani arrive dans les salles marocaines.

– Lecce (Italie) : « Mohammed Khaïr-Eddine. L’enfant terrible et le Guerrero littéraire » est l’intitulé du dernier numéro de la revue semestrielle « Interculturel Francophonies », parue récemment à l’initiative de l’Alliance Française et dirigée par le professeur Andrea Calì (Università del Salento).

– Marrakech : La ville a célébré, la semaine dernière, en grande pompe, l’inscription de l’art gnaoua sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, le temps d’une soirée éclectique dédiée à cette facette de la culture et du savoir- faire artistique ancestral du Royaume.

– Fès : La 3ème édition de la Conférence Internationale pour la Recherche et les Etudes en Finance (CIREF), aura lieu, les 3 et 4 mars prochain à Fès, avec la participation d’experts marocains et étrangers.

– Rabat : La faculté des lettres et des sciences humaines a lancé la chaire Abdallah Laroui, qui se veut une plateforme scientifique pour l’organisation de forums académiques mobilisant l’ensemble des acteurs intéressés par les domaines philosophiques et les questions de civilisation.