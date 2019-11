– UE : Le Conseil européen a formellement approuvé la date d’entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne ce dimanche 1er décembre, a annoncé son président Donald Tusk.

– Uruguay : Le candidat du Parti national (PN, centre droite), Luis Lacalle Pou, sera le nouveau président de la république, son avance sur Daniel Martinez (gauche) « n’étant plus rattrapable », selon les médias locaux.

– France : Le Louvre de Paris a fait son entrée dans le Guinness World Records en tant que musée le plus visité du monde, avec 10,2 millions de visiteurs en 2018.

– Portugal : Le pays a de nouveau été élu, pour la troisième fois consécutive, meilleure destination touristique du monde, lors de la cérémonie des World Travel Awards 2019 (WTA), qui s’est déroulée à Oman.

– Europe : Les investissements des entreprises du continent devraient ralentir en 2020, en raison du climat d’incertitude qui pèse sur l’économie mondiale, ressort-il du rapport 2019 de la BEI sur l’investissement.

– France : L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a approuvé la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, lors de la 40e session de sa Conférence générale dont les travaux se sont déroulés du 12 au 27 courant à Paris.

– Brésil : Plus de 10 000 km2 d’espaces forestiers ont été déboisés en Amazonie en l’espace d’un an, selon des données actualisées, publiées l’institut national des études spatiales (INPE).

– Inde : Le marché des services informatiques et technologies de l’information (IT) devrait atteindre 13,3 milliards de dollars à fin 2019, soit une augmentation de 6,9% par rapport à l’année précédente, indique un rapport.

– Japon : L’ancien Premier ministre entre 1982 et 1987, Yasuhiro Nakasone, est décédé ce vendredi à l’âge de 101 ans, a rapporté la chaîne de télévision publique locale NHK.

– Vietnam-Corée du Sud : Les deux pays ont convenu, à Séoul, de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars par an au cours des prochaines années.

– Australie : Le marché australien des actions a atteint son niveau le plus élevé depuis la création de la bourse du pays, en dépit du scandale qui secoue actuellement l’une des plus grandes banques du pays-continent.

– Inde : Le secteur de l’aviation civile nécessite environ 100 pilotes supplémentaires chaque année, a indiqué le ministre indien de l’Aviation civile, Hardeep Singh Puri.

– Vietnam : Les flux des investissements directs de la Chine dans le pays ont été multipliés par 2 fois entre janvier et novembre, dans un contexte marqué par l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, selon un rapport du ministère vietnamien de la Planification et de l’Investissement.

– Inde : L’agence internationale de notation financière « Moody’s » prévoit que le déficit budgétaire du gouvernement représenterait environ 3,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2020, soit un taux légèrement supérieur à celui de 3,4% affiché en 2019.

– Etats-Unis : Washington a accusé le Venezuela et Cuba de fomenter des troubles en Amérique du Sud, alors que plusieurs pays de la région sont secoués par des manifestations de mécontentement.

– Brésil : L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva (gauche) a vu sa peine de prison alourdie à 17 ans et un mois, après avoir été jugé coupable de corruption passive et de blanchiment d’argent, en appel.

– Brésil : La compagnie pétrolière nationale Petrobras a augmenté les prix de l’essence dans les raffineries, sur fond d’une hausse sans précédent du dollar américain face au real brésilien.

– Etats-Unis : La croissance de l’économie durant le troisième trimestre 2019 a été revue à la hausse à 2,1%, selon le département du Commerce, en hausse par rapport aux prévisions.

– UE : Les députés européens, réunis en plénière à Strasbourg, ont adopté le budget 2020 de l’Union européenne (UE), qui prévoit des fonds supplémentaires pour protéger le climat, stimuler la recherche et l’investissement dans les infrastructures et soutenir la jeunesse.

– Bolivie : Le gouvernement intérimaire a nommé le premier ambassadeur de La Paz à Washington, une première depuis onze années, a annoncé la ministre bolivienne des Relations extérieures, Karen Longaric.

-Grande Bretagne : La justice a condamné la filiale anglaise d’Alstom à payer près de 20 millions d’euros (M€) pour corruption, reprochant au groupe ferroviaire français d’avoir versé (entre 2003 et 2006 en Tunisie) 2,4 M€ à « Construction et Gestion Nevco », une coquille vide du clan Ben Ali chargée de collecter des pots-de-vin, pour remporter un contrat de 80 M€ avec Transtu, la société des transports de Tunis.

– Thaïlande : La chaîne hôtelière indienne « OYO Hospitality and Home »s vient de lancer officiellement son projet dans le pays qui prévoit 250 hôtels franchisés.

– Australie : Plus de 29 000 foyers ont été privés d’électricité dans la métropole de Sydney, cette semaine, après le passage d’une violente tempête, qui a causé « d’importants dégâts » au réseau électrique de la ville.

– Sri-Lanka : Le nouveau président Gotabhaya Rajapaksa a indiqué qu’il envisage de renégocier l’accord portant sur la cession du port d’Hambantota (sud) à la Chine et de conclure un autre « accord meilleur ».

– UE : Le Parlement européen a approuvé les membres de la nouvelle Commission européenne de la présidente élue l’Allemande Ursula von der Leyen, ouvrant la voie à son entrée officiellement en fonction ce dimanche.

– Suisse : La première édition du Sommet des jeunes activistes (Young Activists Summit/ YAS19) se tiendra au Palais des Nations à Genève le 10 décembre prochain, sous le thème « jeunes femmes, forces de progrès », a annoncé l’Office de l’ONU .

– Etats-Unis : Près de 600 pompiers, assistés d’hélicoptères et de bombardiers d’eau, font face à un nouvel incendie qui menace des milliers d’habitants près de Santa Barbara (Californie).

– Canada : Un accord de principe a pu être obtenue entre la compagnie des chemins de fer (CN) et le syndicat des Teamsters, mettant fin à une grève déclenchée il y a une semaine dans le secteur ferroviaire.

– OCDE : Selon un nouveau rapport de l’Organisation, les efforts déployés pour empêcher les résidus de produits pharmaceutiques de polluer les sols, les ressources en eau, les écosystèmes d’eau douce et la chaîne alimentaire sont insuffisants, de même que ceux qui visent à évaluer les risques potentiels.

– ONU : Le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE) a averti, cette semaine, que si le monde remet encore à plus tard les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, « la catastrophe climatique ne pourra plus être évitée ».

– Norvège : Le géant de l’énergie Equinor a annoncé qu’il prévoit de forer 30 à 40 puits d’exploration pétrolière et gazière dans le monde en 2020, un niveau similaire à celui de 2019, le Brésil étant un « point chaud » de ses efforts internationaux.

– Chili : Le président Sebastián Piñera a annoncé que l’Exécutif lancera prochainement un plan visant à stimuler l’économie afin de « retrouver le cap du progrès et du développement ».

– UE : Les députés européens, réunis en plénière à Strasbourg, ont plaidé cette semaine pour des objectifs plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique à l’échelle européenne.

– Liban : La situation politique au Liban est toujours dans l’impasse 41 jours depuis le début de manifestations de grande envergure réclamant le départ de l’ensemble de la classe politique, quasi-inchangée depuis des décennies et jugée corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique.

– Royaume Uni-UE : La possibilité de sceller un accord commercial entre les deux parties demeure « réaliste », a assuré, à Londres, le ministre britannique chargé des préparations du Brexit, Michael Gove, en réponse aux hypothèses sceptiques vis à vis d’une sortie ordonnée de l’UE, vu le délai très serré du Brexit (31 janvier 2020).

– Finlande : Les travaux de la quatrième conférence d’examen de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel se sont déroulés cette semaine à Oslo, avec la participation de 700 délégués du monde entier, dont le Maroc.

– Brésil : Le pays est en passe d’intégrer le programme « Global Entry » de voyageurs de confiance, piloté par l’Agence de protection des frontières et des douanes du département américain de la Sécurité intérieure.

– Pérou : La Cour constitutionnelle a ordonné la libération de la leader du parti Fuerza Popular (Force Populaire, opposition) Keiko Fujimori, placée en détention préventive depuis plus d’un an dans le sillage d’une affaire de corruption.

– Grande Bretagne : Le pays a accepté de reprendre 42 conteneurs de déchets de plastique expédiés illégalement en Malaisie, ont annoncé les deux parties dans un communiqué conjoint

– Toronto (Canada) : Un spectacle haut en couleurs mettant en vedette le Maroc pluriel a clôturé la Semaine culturelle marocaine, organisée par l’ambassade du Royaume au Canada en commémoration du 64ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

– Equateur : Un accord portant création d’un Fonds de responsabilité sociale et de développement durable a été signé, a annoncé le ministère de l’Environnement, soulignant que cette nouvelle entité œuvrera pour la promotion de la contribution du secteur privé au développement durable dans le pays andin.

– Hong Kong : La cheffe de l’Exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a reconnu que le nombre record d’électeurs aux élections de district témoignait du mécontentement de la population vis-à-vis du gouvernement.

– France : L’OCDE a accueilli, cette semaine en son siège à Paris, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, mis en place en 2009 pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

– ONU : La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, s’est déclarée favorable à un élargissement de cet organe qui pourra ainsi compter jusqu’à 25 membres, permanents et non-permanents, estimant que cette réforme renforcerait l’autorité et la représentativité du Conseil.

– Belgique : Le Roi Philippe a prolongé, jusqu’au 9 décembre, la mission de son informateur, le socialiste francophone Paul Magnette, désigné pour mener de nouvelles consultations avec les partis politiques, afin d’explorer les pistes en vue de la formation du nouveau gouvernement fédéral, issu du scrutin du 26 mai dernier.

– Portugal : Le 25ème Forum de Lisbonne s’est déroulée cette semaine sous le thème « Composer le paradigme : La relation entre le développement et les droits de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie: Atteindre ensemble les Objectifs de Développement Durable », à l’initiative du Centre nord sud du Conseil de l’Europe.

– Angleterre : Uber a perdu son permis d’exploitation de véhicules de location privés à Londres après que la société Transport for London (TfL), qui gère les transports en commun dans la capitale britannique, eut découvert que plus de 14 000 déplacements d’Uber avaient été effectués avec des conducteurs non assurés.

– Turquie : Le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC) a organisé sa 35ème session du 27 au 28 novembre à Istanbul, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

– France : Le gouvernement français a annoncé une batterie de mesures, très attendues par la société civile et les partis politiques, destinées à endiguer le fléau des féminicides.

– Portugal : Le Parti socialiste (PS) au pouvoir, encouragé par la percée notable réalisée lors des élections législatives d’octobre dernier, s’apprête à gouverner seul sans aucun accord formel de ses alliés de gauche .

– Espagne : L’Audience nationale de Madrid mène actuellement une enquête sur plusieurs dirigeants et cadres de BBVA, deuxième banque du pays, qui sont soupçonnés de corruption et de révélation de secrets.

– Australie : Le pays fait face à un niveau d’ingérence étrangère sans précédent, a souligné le ministre australien du Commerce, Simon Birmingham, suite à des révélations explosives d’un ex-espion chinois dans le pays-continent.

– Vietnam : Le pays est en tête du marché de l’énergie solaire photovoltaïque en Asie du Sud-Est, avec la plus grande capacité installée de la région, selon un rapport de Wood Mackenzie, un groupe mondial de conseil et de recherche dans le domaine des énergies renouvelables.

– Hong-Kong : Les partis pro-démocratie ont remporté la majorité aux élections du conseil de district pour la première fois depuis le retour de l’ancienne colonie britannique à la Chine, remportant plus des deux tiers des sièges.

– Monde : L’inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, a lancé cette semaine une action mondiale visant à lutter contre les dérives d’internet, soutenue par des groupes tels Microsoft, Google et des gouvernements comme la France et l’Allemagne.

– Brésil : La députée Gleisi Hoffmann, a été réélue, à Sao Paolo, à la tête du Parti des travailleurs (PT, gauche).

– Roumanie : Le président sortant Klaus Iohannis a été largement réélu pour un second mandat en Roumanie face à la candidate social-démocrate Viorica Dancila, lors du deuxième tour du scrutin.

– Etats-Unis : L’ancien maire de New York, Mike Bloomberg, a annoncé officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de 2020, rejoignant une course déjà encombrée pour l’investiture du parti démocrate.

– Brésil : L’utilisation de la capacité installée de l’industrie brésilienne a augmenté de 1 point en octobre par rapport au mois précédent pour atteindre 70%, soit son plus haut niveau depuis novembre 2014 (73%), selon un rapport publié par la Confédération nationale de l’industrie (CNI).

– Iran : Les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre Azari Jahromi, ministre iranien des Technologies de l’information et de la communication, accusé d’avoir contribué à censurer l’accès au réseau Internet en Iran sur fond des manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours.

– Chili : La Confédération nationale des micro, petites et moyennes entreprises (Conapyme) a averti que 20 000 PME pourraient se déclarer en faillite à cause de la crise sociale qui secoue le pays andin depuis le 18 octobre dernier.

– Portugal : L’agence de notation financière Fitch a annoncé le maintien de la note du pays à « BBB », le deuxième niveau de la catégorie d’investissement, avec des perspectives positives.

– Bolivie : Le Parlement a approuvé un projet de loi portant organisation de nouvelles élections présidentielle et législatives, le but étant de mettre un terme à l’instabilité qui secoue le pays sud-américain depuis un mois