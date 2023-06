Avec plus de 156 points de vente répartis dans 29 villes au Maroc et une présence croissante en Côte d’Ivoire, le groupe LabelVie cherche à améliorer la traçabilité de ses produits, sa qualité de service et sa productivité logistique pour répondre aux défis de sa croissance, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Le groupe LabelVie (franchisé Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Gourmet et Atacadão), annonce sa collaboration avec le groupe Weexa, spécialiste de l’intégration de systèmes dédiés à la digitalisation de la supply chain (WMS et TMS) et des flux B2B/EDI, pour la mise en place d’un système de gestion d’entrepôt (WMS) visant à accompagner son développement rapide et soutenu en Afrique.

Suite au rachat du numéro 2 ivoirien de la distribution alimentaire, le groupe LabelVie se développe rapidement et déploie de nouveaux magasins dans tous les pays où il est présent, d’où la criticité d’avoir un système de gestion d’entrepôt performant.

En tant que partenaire historique depuis plus de 20 ans du groupe Generix, éditeur français de solutions logicielles dédiées à la logistique, le groupe WEEXA est reconnu pour son expertise dans l’implémentation de systèmes WMS chez de nombreux industriels, prestataires logistiques et distributeurs spécialisés au Maroc et à l’international (Afrique et Europe notamment).

Les facteurs clés qui ont motivé le choix du groupe LabelVie pour le groupe Weexa sont la longue expérience de l’entreprise dans le secteur de la grande distribution, son expertise dans la gestion des flux logistiques et sa connaissance approfondie du WMS de Generix.

Actuellement en phase de conception, le déploiement du projet avance selon le calendrier établi. Bien qu’il soit encore trop tôt pour présenter des résultats chiffrés, le groupe LabelVie se montre confiant quant aux avantages que le nouveau système WMS apportera à ses opérations logistiques. La satisfaction des utilisateurs et des clients est une priorité pour le groupe LabelVie, et l’entreprise s’attend à ce que sa collaboration avec le groupe Weexa renforce davantage sa position de leader sur le marché de la grande distribution.

Cité par le communiqué, le responsable du projet de déploiement du WMS au Maroc et en Côte d’Ivoire au sein du groupe LabelVie, Abdallah Bahri, a déclaré : « La collaboration avec le Groupe Weexa a été un choix évident pour LabelVie. Leur expertise dans la gestion des flux logistiques et leur connaissance approfondie dans le domaine du WMS, sont des atouts majeurs pour notre entreprise ».

« Nous sommes convaincus que cette collaboration renforcera notre capacité à répondre aux attentes croissantes de nos clients et nous permettra de poursuivre notre expansion au Maroc et en Côte d’Ivoire avec succès », a-t-il ajouté. « LabelVie et Le Groupe Weexa sont résolument engagés dans la réussite de ce projet d’intégration de WMS. Nous travaillons en étroite collaboration pour assurer une fluidité et une efficacité à chaque étape du développement du groupe LabelVie », a, de son côté, affirmé Anne Guillot, Supply Chain Business Unit Manager du groupe WEEXA.

WEEXA est un groupe spécialisé dans la digitalisation des flux B2B (EDI/EAI). Au-delà de ce cœur de métier, le groupe a su développer de nouvelles activités depuis le début des années 2000, comme l’intégration de solutions supply chain de type WMS/TMS mais aussi d’ERP comme l’intégration de données dans SAP et enfin des activités de support et TMA (tierce maintenance applicative) en mode « nearshore » dans différents pays où est implémenté le groupe.