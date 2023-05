Le Lycée français Guy de Maupassant lance les sections français/anglais à la rentrée de septembre 2023 dès les classes de maternelle. Afin de présenter ces sections d’excellence, le Lycée français Guy de Maupassant organise une session de présentation le samedi 11 mars de 11h00 à 12h00 au sein de son établissement situé dans le quartier Almaz à Casablanca.

Pour rappel, le Lycée français Guy de Maupassant est un établissement homologué AEFE, offrant une scolarité intégrée de la toute petite section au lycée, dans un campus d’exception sur une superficie totale de 29.000 m², dont 4000 m² de parc végétalisé au cœur du site.

Les sections français/anglais suivront le programme éducatif français, mais celui-ci sera enseigné à la fois en français et en anglais, dans un cursus 50/50, avec une parité horaire entre les deux langues. Le volume horaire d’enseignement de la langue arabe restera le même.

Ce dispositif permettra, à terme, de faciliter aux élèves du Lycée français Guy de Maupassant l’accès aux meilleures universités d’Amérique du Nord et anglo-saxonnes en plus des meilleures écoles et universités françaises.

Le modèle des sections français/anglais qu’offre le Lycée français Guy de Maupassant est un modèle unique. En effet, il ne propose pas un simple renforcement du volume horaire d’enseignement de la langue anglaise, mais une immersion totale de l’élève dans un environnement anglophone.

Chaque classe aura deux enseignants, l’un en langue française et l’autre en langue anglaise, qui se partageront le programme et le temps d’enseignement.

Ce système d’immersion bilingue français/anglais a déjà fait ses preuves dans plusieurs établissements dans le monde et notamment dans un autre établissement du réseau IEG.

En effet, en septembre 2021, le groupe IEG a ouvert un établissement aux Pays-Bas, l’International French School d’Amsterdam, qui dès son ouverture a mis en place des sections bilingues français/anglais et les résultats y sont impressionnants. L’immersion totale dans un univers anglophone développe chez les élèves des compétences hors du domaine scolaire et les préparent à devenir de véritables citoyens ouverts sur le monde. Habitués dès le plus jeune âge à travailler avec deux professeurs et à passer d’une langue à l’autre, ils développent une très forte capacité d’adaptation, précieuse notamment pour la suite de leur cursus.

Fort de cette expérience aux Pays-Bas, le Groupe IEG a donc décidé de lancer les sections français/anglais dans ses établissements d’enseignement français au Maroc : le Lycée français Guy de Maupassant à Casablanca et le Lycée français Sophie Germain à Rabat.

Les sections français/anglais de ces deux établissements seront jumelées avec les sections bilingues français/anglais de l’International French School d’Amsterdam (collaboration étroite entre les équipes enseignantes, mise en place de projets pédagogiques communs entre Casablanca, Rabat et Amsterdam, échanges culturels entre les élèves des deux pays…). Les équipes du Lycée français Guy de Maupassant et du Lycée français Sophie Germain travaillent d’ores et déjà en étroite collaboration avec les équipes de l’IFS d’Amsterdam.

La mise en place de ces sections français/anglais est une opportunité exceptionnelle pour les élèves du Lycée français Guy de Maupassant et du Lycée français Sophie Germain de pouvoir bénéficier de l’excellence du système éducatif français associée à une parfaite maîtrise de l’anglais.

Afin de présenter plus en détail ces sections d’excellence, deux sessions de présentation sont organisées au sein des établissements. Les sessions d’information sont ouvertes aux familles externes.