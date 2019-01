Infomediaire Maroc – Le Prix international du Roi Fayçal de la langue et de la littérature arabes a été décerné à l’universitaire marocain Abdelali Mohamed Oudghiri, ex-aequo avec l’académicien égyptien Mahmoud Fahmi Hijazi.

Ce prestigieux prix annuel a été attribué à Oudghiri, professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines (université Mohammed V) de Rabat, « pour l’originalité et la qualité de ses travaux scientifiques et son souci de promouvoir et de défendre la langue arabe face à l’influence dialectale et étrangère », a déclaré le secrétaire général de la Fondation Roi Fayçal, cité jeudi par des médias saoudiens.

Le colauréat Mahmoud Fahmi Hijazi, professeur à la faculté des lettres du Caire, s’est vu décerner ce prix « pour ses publications scientifiques et ses efforts remarquables dans la défense des questions de la langue arabe », a-t-il ajouté.

Le Prix du Roi Fayçal réservé à la discipline « Servir l’Islam » est revenu à l’Université islamique du Soudan (ISU) pour son engagement au service de l’Islam et ses efforts dans la transmission de langue arabe en Afrique subsaharienne

Dans les catégories « Médecine » et « Sciences », le prestigieux prix a été décerné à des chercheurs et universitaires américains.

Initié par la Fondation Roi Fayçal, ce prix, qui en est à sa 41è édition, honore les efforts remarquables des individus et des institutions dans quatre catégories.

Selon la Fondation Roi Fayçal, ce prix doté de 200 000 dollars vise à inspirer les Musulmans à participer à tous les aspects de la civilisation, à enrichir les connaissances humaines et à promouvoir la langue arabe et les sciences.

Les gagnants sont sélectionnés uniquement sur la base du mérite, leurs travaux étant minutieusement examinés par des comités de sélection spécialisés pour chaque catégorie.

Rédaction Infomediaire.