La gamme de véhicules électriques BYD qui sera commercialisée au Maroc a été présentée, mercredi en avant première, par le directeur général d’Auto Nejma, Adil Bennani et le directeur général BYD pour l’Afrique et le Moyen-Orient, AD Huang.

L’alliance entre Auto Nejma, acteur clé de la distribution automobile au Maroc, et le constructeur chinois BYD confirme une fois de plus l’attractivité du Royaume pour les acteurs internationaux du transport en générale et la mobilité durable en particulier, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

En effet, BYD, premier acteur au monde en termes de vente de véhicules électriques et l’un des producteurs mondiaux de batteries électriques, confirme une fois de plus son leadership, souligne la même source.

Créée en 1995 et spécialisée dans les batteries rechargeables, BYD est un acteur clé dans l’industrie de la mobilité durable avec des divisions de production et de stockage d’énergie, de transport ferroviaire, de production de véhicules utilitaires, poids lourds et véhicules de tourisme électriques ainsi que l’électronique.

Ce partenariat reposera sur l’expertise marché d’Auto Nejma et son réseau de distribution avec des points de vente à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir. Auto Nejma qui ambitionne de créer de nouveaux showrooms dédiés aux véhicules électriques, assure du travail de préparation du terrain effectué.

« Nous avons préféré préparer une plateforme complète de produits et de services avant de lancer des véhicules électriques au Maroc, a indiqué à cette occasion Bennani, cité dans le communiqué.

« Le choix de s’allier à BYD a été dicté par la qualité et la fiabilité de ses modèles mais également par la disponibilité des pièces de rechange, l’expertise nécessaire à nos équipes techniques et commerciales pour répondre efficacement aux attentes des clients marocains », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Huang a relevé que « la qualité des véhicules BYD n’est plus à démontrer puisqu’il s’agit du n°1 mondial en termes de vente de véhicules électriques avec plus de 1.86 millions véhicules commercialisés en 2022 et dont les batteries en plus d’équiper ses modèles, se trouvent dans bon nombre de voitures européennes ou chinoises ».

La gamme présentée lors de cette conférence est marquée par sa fiabilité et sa durabilité. Le 1er modèle de cette gamme est un « crossover le Atto 3 », qui affiche une autonomie de 480 km avec une faible consommation de 14,9 KWh au 100Km, une charge AC de 30 à 80% en 4,3H une accélération de 0 à 100km/h en 7.3s, et qui est disponible en configuration premium avec un toit ouvrant, écran tactile rotatif électrique 12,8, système audio à 8 haut-parleurs, accès et démarrage sans clé et multiple aide à la conduite.

La gamme comporte également une berline spacieuse du nom de Han, un véhicule à l’autonomie de plus de 660 km et une charge AC de 30 à 80% en 6H, une accélération de 0 à 100km/h en 3,9s avec des équipements tel que le toit ouvrant panoramique, l’écran tactile 15,6, moniteur à vue panoramique, affichage tête haute (HUD), 4 radars de stationnement avant et arrière, et multiple système d’aide à la conduite.

Le troisième véhicule de cette gamme n’est pas des moindres, le Tang est un SUV qui affiche une autonomie de 528 Km et une accélération de 0 à 100Km en 4,9s avec une traction smart electric 4WD. Le Tang en version premium est équipé de la batterie BYD Blade-typed avec une charge AC de 30 à 80% en 6,17H, d’un écran tactile rotatif électrique 15,8, un éclairage d’ambiance dynamique et des sièges en cuir premium.

La gamme de véhicules électriques BYD qui sera commercialisée au Maroc comporte également un utilitaire léger du nom de BYD T3. Avec son volume de chargement de 3,5 m3 et sa charge utile de 780 Kg il affiche une autonomie de 275 Km, une charge AC de 30 à 80% en 3,2H et est équipé de la batterie BYD Blade-typed.

Les acquéreurs de ces modèles, rappelons-le, bénéficieront d’une garantie sur le véhicule de 6 ans ou 150.000 Km et d’une garantie sur la batterie et la commande du moteur de 8 ans ou 150.000 Km.

En plus de ces véhicules deux autres modèles seront lancés d’ici la fin de l’année pour étoffer la gamme BYD au Maroc, la BYD Seal et la BYD Dolphin.