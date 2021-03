Trois nouvelles applications mobiles pour faciliter l’accès aux services du système d’information “Massar”, développées par le département de l’Education nationale, avec le soutien de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et l’appui technique de l’Université Mohammed VI polytechnique à Benguerir, ont été officiellement lancées, ce mercredi à Rabat.

Lancées lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, ces applications, téléchargeables via le site officiel du ministère (www.men.gov.ma) et accessibles gratuitement sur les smartphones, offrent un outil nouveau et convivial, qui contribuera à la promotion du système éducatif et à l’affermissement des liens entre les différents acteurs de la communauté scolaire.

Ces trois applications sont dédiées, respectivement, aux enseignants, aux parents et aux élèves. Ainsi, et à travers l’application “Massar Moudaris”, les enseignants peuvent consulter leurs situations administratives et financières, leurs mouvements de mutation, les listes de leurs élèves et leurs tableaux de service, saisir les notes et les absences, programmer les contrôles continus et assurer le suivi de la réalisation des devoirs par leurs élèves et de la mise en œuvre des programmes de manière aisée.

Pour sa part, l’application “Massar Waliye” offre aux parents et tuteurs d’élèves un outil facile pour consulter les données concernant le parcours scolaire de leurs enfants, telles que les emplois du temps, les notes obtenues aux contrôles continus, les absences, ainsi que les devoirs à faire à la maison et les examens.

Grâce à l’application “Massar Moutamadris”, les élèves peuvent, quant à eux, accéder plus facilement aux données qui concernent leur scolarité, et plus particulièrement consulter leurs emplois du temps et leurs notes, préparer leurs devoirs scolaires, s’informer sur les évaluations programmées et suivre leurs absences.

A cette occasion, Amzazi a indiqué que le lancement de la version mobile de “MASSAR” vise le renforcement des canaux de communication entre les élèves et leurs enseignants d’une part, et entre les parents d’élèves et la direction éducative dans les établissements scolaires, d’autre part.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur l’implication de tous les acteurs pour que ces outils atteignent les objectifs pour lesquels ils ont été conçus, appelant les cadre éducatifs à assurer le suivi du bon déroulement de toutes les opérations liées à ces applications et à garantir toutes les conditions nécessaires à leur réussite.

De son côté, la directrice générale de l’Agence MCA-Morocco, Malika Laasri a relevé que le lancement de ces applications intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet “enseignement secondaire”, considéré parmi les projets essentiels prévus par le programme de coopération signé entre le gouvernement marocain et le gouvernement américain, représenté par MCA.

Pour sa part, la directrice générale adjointe de la Millennium Challenge Corporation au Maroc (MCC), Carrie Monahan a souligné que le lancement de ces applications constitue une étape importante dans le cadre du programme de coopération “Compact II”, liant le gouvernement marocain au gouvernement américain, représenté par MCA.

Environ 450 millions de dollars ont été alloués à ce programme par le gouvernement américain, a-t-elle souligné, notant que l’Agence et le ministère travaillent actuellement pour l’élaboration d’un nouveau modèle pour l’enseignement secondaire dans 90 lycées, à travers 3 régions du Royaume.

Le développement de ces applications s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en particulier, le projet 18 “renforcement du système d’information de l’éducation et de la formation”.