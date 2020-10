BMCE Capital Tunisie, filiale du groupe BMCE Capital, a accompagné la société Manar Thon dans le développement de ses activités commerciales au Maroc à travers un partenariat stratégique avec la société SOMATHES.

La société Manar Thon, filiale du Groupe Horchani, créée en 1983, est un des leaders en Tunisie dans le secteur de la conserve de thon et de sardines et la production de farine et huile de poisson et commercialise ses produits sous les marques Al Manar, Oscar et Rais.

La société SOMATHES, filiale du Groupe Holmarcom, est un opérateur de premier ordre du secteur de la distribution au Maroc spécialisé dans le thé et la distribution agroalimentaire. Cette alliance confirme l’ambition du Groupe BMCE Capital de devenir un acteur de référence des partenariats cross-border en Afrique.