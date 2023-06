Dans le cadre du lancement de l’opération Hajj 2023, l’Office National Des Aéroports (ONDA) a procédé au déploiement d’un dispositif spécial pour la phase « aller », qui s’étale jusqu’au 24 juin courant. Un dispositif similaire sera tenu pour la phase « retour », qui se déroulera pour sa part du 3 au 22 juillet.

L’ONDA indique que les différents aéroports du royaume devraient accueillir 34.000 pèlerins. Dans les détails, les voyageurs emprunteront environ 86 vols dédiés, dont 37 au niveau de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, 19 à Rabat-Salé, 7 à Agadir-Al Massira, 7 à Fès-Saiss, 6 à Marrakech-Menara, 6 à Oujda-Angads et 4 à Tanger-Ibn Batouta. Il est à noter que ces vols se rajoutent aux lignes régulières entre le Maroc et l’Arabie Saoudite.

L’Office indique que l’objectif derrière ce dispositif est d’assurer une fluidité du passage des pèlerins et la mise à leur disposition des meilleures prestations possible.

Le plan de l’ONDA porte sur 2 axes, notamment la mobilisation de son capital humain au niveau des différents aéroports du royaume, qui assurera la gestion des pèlerins (accès aux informations utiles, services de santé, commodités, etc.). Le deuxième point porte pour sa part sur la mise en place et la gestion des équipements et commodités portuaires, notamment la signalétique, l’accès aux chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite, la mise à disposition des pèlerins de chariots à bagages, etc.