Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République française Emmanuel Macron, suite à la fusillade qui a eu lieu mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg, faisant plusieurs morts et blessés.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de la fusillade, exprimant au président français, et à travers lui, aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple français, ses condoléances les plus attristées et l’expression de toute sa sympathie.

« Mes pensées vont également aux blessés auxquels J’adresse Mes souhaits sincères de prompt rétablissement », écrit le Souverain.

Le Roi fait part, au nom du peuple marocain et en son nom propre, de sa « condamnation la plus vigoureuse cet acte criminel abject », assurant de toute Sa solidarité dans cette épreuve.

IM