Infomédiaire Maroc – Sanae Lahlou intègre Mazars comme Directrice en charge de la nouvelle Business Unit « Afrique ». Elle aura comme mission de consolider et de renforcer l’offre « Conseil & Business Development Afrique» du Cabinet au profit des entreprises marocaines et internationales ayant des ambitions sur le Continent.

Sanae Lahlou, disposant d’une quinzaine d’années d’expérience dont dix ans à l’AMDIE (Ex Maroc Export), occupait le poste de Directrice des marchés internationaux où elle a développé une réelle expertise en développement international et sectoriel, business et market intelligence à travers l’exploration des marchés et l’accompagnement d’entreprises dans plus de 60 pays dont une trentaine en Afrique.

Avant d’intégrer Maroc Export, Sanae Lahlou occupait le poste de Conseillère Maghreb Proche et Moyen-Orient et Afrique Francophone à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Diplômée de Sciences PO Paris et de l’Université Al Akhawayn, elle obtient un MBA en Commerce International à Paris et consolide son parcours par un Master à l’ISCAE sur « Le Coaching des entreprises marocaines au service du management Interculturel Africain », une nouvelle marque de son engagement dans le développement du continent Africain.

Pour Abdou Diop, Managing Partner de Mazars, «l’intégration de Sanae Lahlou est en droite ligne avec notre politique d’attraction des talents. Nous sommes convaincus que son expertise du Continent et de l’accompagnement des entreprises nous permettra de développer notre offre Afrique et de la consolider au sein d’une Business Unit avec des équipes dédiées au service de l’internationalisation en Afrique de nos clients ».

Rédaction Infomédiaire