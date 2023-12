L’entreprise NamX, fondée par l’entrepreneur franco-marocain Faouzi Annajah, annonce avoir choisi le moteur à combustion interne (ICE) pour équiper le HUV, son premier SUV à hydrogène.

Dans un communiqué diffusé ce 11 décembre, l’entreprise affirme avoir opté pour « une technologie éprouvée qui bénéficie de décennies d’investissements et d’améliorations continues ».

Et d’expliquer que « les véhicules thermiques à hydrogène ne présentent pas les principaux inconvénients des véhicules hydrogène à pile (FCEV) qui nécessitent métaux et terres rares pour leur fabrication ».

Dans son communiqué, NamX vante les atouts de cette technologie: stabilité et prévisibilité des coûts de production et une meilleure tenue à l’usage que les piles à combustible.

« Ce choix industriel accélère le développement de NAMX et renforce notre capacité à atteindre un marché élargi. L’adoption de la motorisation ICE pour le HUV repose sur une logique claire: recourir à une technologie éprouvée, fiable et économique, afin d’ouvrir de nouveaux horizons pour la mobilité durable », a délcaré Faouzi Annajah, fondateur et PDG de NamX.

Conçu par le célèbre cabinet italien Pininfarina, le NamX HUV a été initialement présenté en 2022 avec une technologie à pile à combustible, offrant des niveaux de puissance de 300 chevaux en propulsion et 550 chevaux en transmission intégrale. Avec ce passage à un moteur à combustion à l’hydrogène, ces configurations pourraient subir des ajustements.