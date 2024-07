Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable – Département de la Transition énergétique -, Saad Achebour, a été nommé directeur des affaires administratives et des systèmes d’information, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Au niveau du Département du Développement durable relevant du même ministère, Hafsa Lakhlifi a été nommée directrice de l’économie circulaire et de la lutte contre la pollution et Mustapha Majdoubi, directeur des ressources et des systèmes d’information, ajoute le communiqué.

S’agissant du ministère du Transport et de la Logistique, Benacer Boulaajoul, a été nommé directeur de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA).

Pour ce qui est du ministère de l’Industrie et du Commerce, Hafid Chakra, a été nommé directeur de la coordination et du suivi de l’action des services déconcentrés.