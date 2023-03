Royal Air Maroc (RAM) a annoncé une nouvelle annulation de plusieurs vols en provenance et à destination de France, ce 30 mars. La compagnie aérienne déploie par ailleurs un dispositif spécial à destination des voyageurs en ce sens.

La RAM indique ainsi qu’: »en raison du Préavis de grève de la fonction publique, relayé par les syndicats de la DGAC Française, nous sommes contraints de procéder à l’annulation de quelques vols le 30 mars, en provenance et à destination de France ». Et de rajouter « nous offrons plusieurs solutions à nos chers passagers concernés par ces annulations ».

Les clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant leur vol de report, souligne la même source, invitant dans ce sens les passagers à consulter le statut de leur vol et vérifier et mettre à jour leurs contacts joignables sur la section « gérer ma réservation du site web RAM ».