Ouvert sur Hautes Instructions royales par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en septembre 2022, le Centre des très Petites Entreprises solidaires de la ville de Oujda a organisé, le 22 juin dernier, la journée d’intégration de sa première promotion des jeunes entreprises solidaires.

Cette journée a été l’occasion de donner le coup d’envoi au démarrage des activités de trente-six (dont sept jeunes filles) porteurs de projets retenus sur la base de 238 candidatures, soutenus par le centre, et ce, en présence de Mohamed El Kettani, président du Conseil d’Administration de l’Association de Gestion des Centres des TPE Solidaires et d’Abdeslam El Hettach, secrétaire général de la Wilaya de l’Oriental, avec la participation des acteurs de l’écosystème entrepreneurial local.

L’évènement a été marqué par une cérémonie de remise des attestations d’incubation en faveur des jeunes porteurs de projets, ainsi que la remise des équipements nécessaires au démarrage de leurs activités, dont 28 % dans la prestation de services et 72 % dans l’industrie, certaines sont notamment liées à la robotique, à la production audiovisuelle, à la création et au développement web, à la menuiserie ainsi qu’aux services d’infographie et d’impression. Les différentes activités bénéficieront d’une incubation dans les locaux du centre et d’un accompagnement sur-mesure pour le développement de leurs projets.

Pour rappel, le CTEPS d’Oujda fait partie d’un réseau initié en 2015 par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et qui vise l’insertion économique des jeunes issus des quartiers défavorisés via leur intégration dans le circuit économique organisé. Il encourage la création et la concrétisation d’initiatives économiques auprès des porteurs d’un projet solvable, ne disposant ni de moyens ni de réseau pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Son mécanisme d’intervention repose sur un dispositif d’aide intégré qui propose plusieurs prestations : l’incubation des projets dans des locaux aménagés et adaptés à l’exercice des activités pendant une durée maximale de 18 mois, la remise d’équipements professionnels, le soutien logistique ainsi que l’encadrement technique et managérial assuré par les conseillers-accompagnateurs relevant du staff technique des centres. Le dispositif d’accompagnement couvre ainsi l’ensemble des étapes de précréation, de création et de post-création, en assurant notamment aux jeunes entrepreneurs un programme de formation structurée de renforcement des capacités entrepreneuriales.

Le Centre des TPE Solidaires, depuis son inauguration en 2015 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, est devenu un acteur central de l’écosystème entrepreneurial par son rôle de plus en plus marqué dans l’insertion des jeunes, notamment les plus défavorisés, dans le circuit économique organisé. À ce titre, le réseau des CTPES donne des résultats probants et affiche un bilan encourageant, toujours en ligne avec son objectif de renforcer l’inclusion socio-économique par l’encouragement et la promotion de l’entrepreneuriat.

Le CTPES fait lui-même partie d’un écosystème riche constitué à la fois de partenaires institutionnels nationaux et internationaux, mais surtout de plusieurs donneurs d’ordres qui font confiance à ces jeunes et qui leur offrent des opportunités réelles. C’est ainsi que plusieurs jeunes issus du Centre TPE solidaires réalisent des marchés pour le compte de grands donneurs d’ordres au Maroc.