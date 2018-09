Infomediaire Maroc – Le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage Johannes Hahn effectuera, vendredi, une visite au Maroc consacrée au renforcement du partenariat entre le Royaume et l’Union européenne (UE) dans plusieurs domaines, apprend-on jeudi à Bruxelles.

Selon la commission européenne, ce déplacement sera l’occasion de passer en revue les engagements de l’UE dans le soutien des programmes de développement prioritaires retenus par le Maroc.

« Pour l’Union européenne, le Maroc est un partenaire stratégique majeur en Afrique du Nord et sur l’ensemble du continent », a déclaré le Commissaire européen cité dans le communiqué annonçant cette visite.

« Les deux partenaires partagent de nombreux défis et opportunités et il est important d’explorer ensemble les voies et moyens d’aller de l’avant dans cette relation », a-t-il souligné.

«En signe de l’engagement de l’UE à soutenir le Maroc dans ses propres priorités, je signerai des programmes financés par l’UE pour soutenir les petites et moyennes entreprises, l’innovation et la protection sociale », a ajouté le Commissaire européen qui rencontrera lors de sa visite à Rabat plusieurs ministres et hauts responsables marocains.

