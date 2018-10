Infomédiaire Maroc – Les « Phosphate Days 2018 » auront lieu à Benguérir en novembre prochain, à l’initiative de PhoResNet et de l’Universite Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Cette conférence internationale pour la recherche sur les phosphates et dérivés se veut un cadre et un espace unique pour rassembler des scientifiques, ingénieurs et experts du monde entier pour présenter de nouveaux résultats de recherche et débattre des connaissances et du savoir produits récemment autour des phosphates, discuter du futur de l’industrie des phosphates et développer des collaborations pour la R&D et l’innovation dans ce domaine.

A cette occasion, les participants vont échanger autour des thématiques stratégiques telles que: l’agriculture, la chimie et les procédés, la géologie, l’exploitation minière et la valorisation, la science des matériaux, l’eau et l’énergie, la biotechnologie, la RSE, la digitalisation et la mondialisation…

« Phosphate Days 2018 » comprendra deux évènements, la Conférence Internationale pour la Recherche sur les Phosphates et Dérivés [les 12 et 13 Novembre] et les Young Researchers Days [les 10 et 11 Novembre] un évènement spécialement dédié aux doctorants et jeunes chercheurs du domaine où s’alterneront formation et compétition pour la sélection des meilleurs chercheurs par un jury international. Ces chercheurs recevront des prix et auront l’opportunité de présenter leurs résultats de recherche, en plénière, à la Conférence Internationale.

La Conférence Internationale pour la Recherche sur les Phosphates et Dérivés sera marquée par la participation d’experts et scientifiques de renom : Dr. Prem S. BINDRABAN, directeur du bureau européen de l’IFDC (International Fertilizer Development Center), Dr. Peir K. PUFAHL, professeur de Sédimentologie à l’Université d’Acadia au Canada, le grand biologiste canadien Sean HEMMINGSEN, professeur à Université de la Saskatchewan et membre du Conseil National de la Recherche, le Dr. Frans SWANEPOEL de l’Université de Prétoriat d’Afrique du Sud , ou encore le sociologue allemand Pr. Thomas DRUYEN très célèbre pour ses publications dans le domaine de l’éthique de la richesse ou la richesse responsable, ainsi que d’autre grands noms de la R&D à l’échelle planétaire.

Cette rencontre se donne pour ambition de devenir l’un des rendez-vous majeurs de la recherche autour des phosphates.

Rédaction Infomédiaire