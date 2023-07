Le royaume se positionne en tant que 5e producteur d’électricité via photovoltaïque dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). La capacité de production du Maroc s’élève actuellement à 740 mégawatts et devrait partir à la hausse à l’horizon 2030.

D’après les données du site spécialisé en énergies, Attaqa, le potentiel du royaume devrait s’établir à 13 538 MW durant les prochaines années. Le Maroc ambitionne de satisfaire plus de 52 % de ses besoins énergétiques via des sources renouvelables à l’horizon 2030.

Il est à noter qu’en 2022, 38 % de l’électricité produite localement était issue de sources renouvelables, ce qui est égal à 4,03 GW. Le Maroc compte 20 licences pour des projets hydroélectriques, 19 pour l’éolien et 16 pour le photovoltaïque.

Pour ce qui est de la capacité de production pour les sources précitées, le Maroc dispose d’une capacité de 1,77 GW pour l’hydroélectrique, 1,43 GW pour l’éolien et 0,83 GW pour le solaire.

Le royaume ambitionne de réduire ses émissions carbones de 45 % à l’horizon 2030, sans parler de son engagement pour ce qui est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, via la réduction de la consommation d’énergies fossiles.

En plus de l’impact environnemental, le potentiel économique est de taille. Le Conseil Mondial de l’Énergie Éolienne (GWEC) avait indiqué dans un récent rapport que l’industrie de l’éolien au Maroc devrait contribuer à la création de 75 000 emplois et générer 1,2 milliard de dollars pour le pays durant les quatre prochaines années.

En ce qui concerne le top 10 des producteurs d’électricité via photovoltaïque dans le monde arabe, les Émirats Arabes Unis viennent en tête avec 2899 GW produits, suivi par l’Égypte (2048 GW), la Jordanie (1048 GW), le Qatar (815 GW), le Sultanat d’Oman (730 GW), l’Algérie (454 GW), l’Arabie Saoudite (426 GW), le Koweït (70 GW) et la Mauritanie (65 GW).