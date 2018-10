Infomédiaire Maroc – L’attestation d’accréditation, ISO 17025, a été remise, mercredi à Casablanca, lors d’une cérémonie officielle, au laboratoire de police scientifique de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) par l’Organisme américain ANAB.

En recevant cette distinction, le laboratoire de police scientifique de la DGSN devient ainsi le premier laboratoire national accrédité dans le domaine des sciences forensiques sur la base de la norme internationale ISO 17025 prescrivant les exigences organisationnelles et techniques auxquelles cet établissement est aujourd’hui conforme et hisse sa compétence au rang international.

S’exprimant lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part notamment des officiers de police et de la gendarmerie royale, ainsi que des experts médico-légaux nationaux et étrangers, le préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi, s’est déclaré ‘’très heureux’’ de voir ce laboratoire relevant de la DGSN recevoir cette distinction qu’il a qualifiée d’’’événement remarquable dans l’histoire du laboratoire qui foisonne de capacités scientifiques de haut niveau’’.

Cette distinction est une preuve que l’enquête policière évolue au Maroc et se base désormais sur les progrès scientifique et technologique réalisés dans ce domaine, a-t-il ajouté, se félicitant des efforts déployés par le directeur général de la sûreté nationale pour asseoir ‘’un modèle sécuritaire exemplaire’’ aussi bien en matière de l’application des lois que sur les plans humain et éthique.

Pour sa part, Taoufiq Sayerh, contrôleur général et chef de la division de la police technique et scientifique, a indiqué qu’avec l’engagement manifeste de la directeur Général de la DGSN et l’appui de la direction de la Police Judiciaire, le laboratoire s’est engagé dans une démarche qualité, durant ces dernières années, en vue de consolider davantage son rôle relatif à sa contribution dans la lutte contre la criminalité sous ses différentes formes, à savoir le crime organisé et le terrorisme ainsi que la petite et la moyenne délinquance.

Ainsi, a-t-il expliqué, après un audit blanc globalement positif réalisé au mois de juin dernier, l’épreuve de l’accréditation a été passée avec succès en juillet dernier et le certificat de l’ANAB récompense aujourd’hui le laboratoire et reconnaisse sa compétence.

Dès lors, a-t-il fait remarquer, les rapports d’expertises qui seront produits par la discipline accrédité du laboratoire de police scientifique de la DGSN seront édités avec le logo ANAB comme preuve de fiabilité des résultats des analyses à l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle internationale, puisque cette instance est signataire des accords de reconnaissance mutuelle avec International Laboratory Accréditation Coopération l’ILAC, dans le domaine de l’accréditation des laboratoires d’essais et d’étalonnages.

En fait, a-t-il ajouté, cette distinction n’est qu’une première étape sur la voie de l’amélioration des performances et des compétences de l’ensemble du processus des investigations techniques et scientifiques depuis le prélèvement des éléments de preuves sur les lieux d’infractions par des techniciens de scène de crime qualifiés, jusqu’aux examens et analyses aux laboratoires pratiqués par des scientifiques aussi qualifiés.

Pour le directeur du Bureau international des stupéfiants et de la coopération sécuritaire, Thomas Brown, ce certificat est un témoignage de l’importance accordée par la police marocaine à la preuve matérielle à l’appui des enquêtes judiciaire dans le cadre pénal et civiles et à son utilisation pour des procès transparents et équitables.

Il a, en outre, exprimé ses félicitations à tous les membres du laboratoire de Police scientifique de Casablanca, qui ont fait preuve tout au long de la préparation à cette épreuve d’un esprit d’équipe, d’une efficacité exemplaire et d’un engagement sans faille.

‘’Nous sommes toujours prêts à collaborer avec le Maroc notamment avec la DGSN. Cette distinction n’est que la preuve tangible de cette coopération que nous souhaitons, des deux côtés, poursuivre dans l’avenir’’, a-t-il ajouté.

Mme Yahia Hakima, chef du laboratoire de police scientifique, a expliqué que l’accréditation est un processus qui consiste à répondre à un certain nombre d’exigences (au total entre 120 et 150) et de normes internationales.

Il s’agit, a-t-elle dit, d’identifier non seulement les processus qui comprennent le cœur de métier de la discipline à savoir le traitement des dossiers, mais également tous les processus de management, en ressources humaines et matérielles, en terme de compétence, de qualification et de fiabilité.

Il s’agit également de mesurer l’activité du laboratoire et son efficacité par l’instauration d’instruments de suivi précis et fiables, en l’occurrence des indicateurs de performance, a-t-elle précisé relevant qu’il est nécessaire, ensuite, de réfléchir à l’amélioration continue de l’ensemble de ce système.

L’étape finale consiste à consigner ces points dans un manuel qualité et le défendre devant des évaluateurs techniques et des auditeurs lors de l’audit d’accréditation.

L’ANAB (anciennement ACLASS) est un organisme américain à but non lucratif qui accorde les accréditations aux tests et étalonnages des laboratoires, organismes d’inspection et de certification, des producteurs de matériaux de référence, et des fournisseurs de tests de compétence. Grâce à son travail en termes d’accréditation, l’ANAB vise à éliminer les audits et tests redondants et à faciliter le commerce international tout en assurant la sécurité des biens, des services, et la préservation de l’environnement.

Rédaction Infomédiaire