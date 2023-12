Le sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Afrique du nord, Joshua Harris, est attendu au Maroc. Le diplomate américain est arrivé ce 6 décembre en Algérie, fait savoir par ailleurs le département d’Etat US.

Le diplomate américain « est arrivé à Alger pour entamer une série de consultations avec l’Algérie et le Maroc sur la promotion de la paix régionale et l’intensification du processus politique onusien au Sahara, afin de parvenir sans plus attendre à une solution durable et digne », indique le Department of State.

Pour rappel, Harris avait effectué une tournée similaire dans la région, en septembre dernier, au cours de laquelle il avait rencontré le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Deputy Assistant Secretary Joshua Harris arrived in Algiers to begin a round of consultations with Algeria and Morocco on advancing regional peace and intensifying the @UN political process in Western Sahara to achieve an enduring and dignified solution without further delay.

— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) December 6, 2023