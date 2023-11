Le secrétaire adjoint du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application de la loi (INL), Todd D. Robinson, est attendu au Maroc. Le haut responsable américain se rendra également en Algérie.

Selon un communiqué du département d’Etat américain, cette visite dans ces deux pays est prévue du 12 au 21 novembre.

Elle a pour objectif de discuter d’initiatives clés et de promouvoir les intérêts communs de sécurité, de stabilité et de prospérité économique, indique-t-on.

« Le secrétaire adjoint Robinson s’entretiendra avec des responsables de la sécurité, de la justice et de l’application des lois, ainsi qu’avec des partenaires partageant les mêmes idées, sur l’importance de systèmes de justice transparents, responsables et efficaces en tant qu’éléments essentiels de la bonne gouvernance et soulignera l’engagement des États-Unis à soutenir ces nations et renforcer leurs cadres juridiques, et améliorer leurs capacités d’application de la loi », fait savoir le communiqué.