Le groupe Attijariwafa bank met à disposition l’ensemble de ses canaux aux citoyens, particuliers et entreprises, qu’ils soient clients d’Attijariwafa bank ou non, pour se joindre à l’effort collectif de collecte de dons au profit des sinistrés du séisme d’Al Haouz.

« Face à la récente et dévastatrice tragédie qui a frappé notre Royaume et compte tenu de l’ampleur des pertes humaines et matérielles, nous sommes tous appelés à faire preuve de solidarité et de mobilisation. Ainsi, un compte spécial a été créé, sous les Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste, pour recevoir les contributions des citoyens et des organismes publics et privés », souligne un communiqué du groupe bancaire.

Pour faciliter les contributions, explique la même source, le groupe Attijariwafa bank met à la disposition du public tous ses canaux pour effectuer librement, sans frais, et de manière sécurisée les dons.

Ceci, à travers les canaux digitaux (Attijarinet, Attijari Mobile, Attijari Entreprise via le service « Paiement / Dons / Fonds de solidarité séisme ») et l’application L’bankalik, mais aussi via l’ensemble du réseau d’agences Attijariwafa bank et Wafacash.