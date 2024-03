BNI Casa Impulse – Hall Of Fame – Chapter Titanium, pionnier des rencontres B2B au Maroc, a organisé son événement « Speed Networking » – BNI19, le 8 mars 2024 à Casablanca, sous le thème visionnaire « CAP 2030: Opportunités et perspectives business pour les PME ».

Cette initiative a rassemblé plus de 250 entrepreneurs et dirigeants, représentant divers secteurs et tailles d’entreprises, pour une exploration approfondie des opportunités de croissance et des défis à relever dans le contexte commercial marocain et africain, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les intervenants de renom tels que Moncef Belkhayat, Meriem Zairi, et Ali Mehrez ont partagé leurs insights sur les leviers de développement pour les PME, TPE et startups marocaines, notamment en mettant en lumière l’impact de l’émergence de l’économie du sport avec des événements majeurs comme la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, fait-on savoir.

Le débat a souligné l’importance des outils de soutien et de financement pour stimuler la croissance et favoriser l’expansion des entreprises au Maroc et au-delà, indique-t-on.

En parallèle, les sessions de speed networking ont permis la création de plus de 5.000 contacts professionnels, offrant ainsi aux participants une plateforme unique pour développer leur réseau et découvrir de nouvelles opportunités d’affaires.

Avec plus de 76 membres actifs, BNI Casa Impulse, joue un rôle essentiel dans le paysage entrepreneurial de Casablanca, contribuant à la croissance fulgurante de BNI Maroc qui, depuis 2016, est passé de quelques dizaines à plus de 600 membres, générant un chiffre d’affaires significatif de 350 millions de dirhams à fin décembre 2023.