Entre 2020 et 2021, l’économie nationale a créé 230.000 postes d’emploi, dont 130.000 en milieu rural et 100.000 postes en milieu urbain, contre 432.000 perdus une année auparavant. Notons que le Maroc crée en moyenne près de 165.000 emplois nets par an si nous nous référons aux chiffres d’avant la pandémie.

Dans le cadre de la loi de finances 2021 puis celle de 2022, le gouvernement a reconduit les mesures incitatives à l’emploi. Mais de nombreux secteurs d’activité pouvant en profiter ne se sont pas encore organisés pour en profiter pleinement.

Les métiers de la vente et de la distribution peuvent profiter de ces mesures, pour renforcer leurs capacités à répondre pleinement aux besoins croissants en produits de grande consommation aussi bien à travers la distribution classique (circuit traditionnel et moderne) ou la distribution digitale.

A cet effet, la Fédération TIJARA, organise un Webinaire sous la thématique « Mesures incitatives de la LDF 2022 au recrutement – Les dispositifs d’accompagnement et de soutien à l’embauche pour les métiers de la distribution au Maroc » le jeudi 03 mars à 17H30, animé par des experts.

Pour y participer, veuillez vous inscrire sur ce LIEN.