Infomédiaire Maroc – L’Association hongroise des tours opérateurs et agences de voyage (MUISZ) a tenu samedi, à Marrakech, son Congrès annuel en présence du ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid.

L’organisation de ce congrès au Maroc, à l’invitation de l’Office national marocain de tourisme (ONMT), s’inscrit dans le cadre de la création d’une dynamique touristique importante du marché hongrois et pour accompagner les nouveaux vols aériens au départ de Budapest et à destination de Marrakech et Agadir.

« On projette tripler en 2018 le nombre de touristes hongrois, soit 35 000 touristes contre 10 500 en 2016 et 11 000 en 2017 », a fait savoir à cette occasion le représentant de l’ONMT en Pologne et Europe de l’Est, Rachid Naciri, ajoutant qu’en faisant la comparaison entre janvier-février 2017 et janvier-février de l’année en cours, le taux de croissance du nombre de touristes hongrois vers le Maroc a enregistré 145%.

A noter qu’une autre rencontre aura lieu le 25 mars à Agadir avec les professionnels de la région.

