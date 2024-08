Aramex, leader mondial des solutions logistiques et de transport, a annoncé l’ouverture de trois nouvelles agences au Maroc, stratégiquement situées à Kénitra, Essaouira et Beni Mellal.

Cette expansion augmente le nombre total du réseau d’Aramex dans le Royaume à 20, ce qui renforce la capacité de la société à servir un plus large spectre de clients nationaux et internationaux au Maroc, souligne Aramex dans un communiqué.

« L’industrie de la logistique et du transport au Maroc évolue rapidement, s’alignant sur les objectifs du Royaume de devenir un centre logistique régional. Le lancement de nos nouvelles agences souligne l’engagement d’Aramex sur le marché marocain et renforce notre position en Afrique du Nord », a indiqué Emad Mabrouk, directeur général d’Aramex Maroc, cité par le communiqué.

« Nous nous engageons à continuer d’investir dans nos infrastructures et nos agences, en exploitant l’emplacement stratégique et l’infrastructure du Maroc pour servir une base de clients plus large. Cette expansion reflète notre engagement à fournir des services de logistique et de transport de premier ordre, en facilitant des expéditions plus fluides et plus rapides pour les clients nationaux et en améliorant la connectivité du Maroc avec les marchés internationaux », a-t-il ajouté.

Les nouvelles agences d’Aramex à Kénitra, Essaouira et Beni Mellal sont stratégiquement conçues pour améliorer la portée et l’efficacité opérationnelle au Maroc. La croissance industrielle et l’urbanisation rapides de Kénitra en font une plate-forme idéale pour les services de logistique et de fret dans le nord-ouest du pays.

L’agence d’Essaouira s’appuie sur le tourisme, le patrimoine culturel et les marchés artisanaux de la ville pour fournir des services d’expédition fiables aux commerçants locaux et aux touristes. L’agence de Beni Mellal soutient diverses activités économiques, en assurant des livraisons sûres et en temps voulu dans plusieurs secteurs d’activité.

Aramex a commencé ses activités au Maroc en 1999 avec son hub logistique de Casablanca. Dotée d’une flotte de véhicules modernes et d’installations complètes d’entreposage, de stockage et de distribution, Aramex offre des services de messagerie express nationale et internationale, d’expédition de fret et de logistique sur 20 sites dans le Royaume.

Avec l’ajout de nouvelles agences, Aramex exploite maintenant plus de 50.000 mètres carrés d’infrastructure d’entreposage et de logistique, offrant des services à ses clients dans plus de 600 destinations au Maroc, conclut le communiqué.