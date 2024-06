Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a reçu, ce mardi 4 juin, une délégation d’opérateurs économiques, du Foment del Treball, patronat catalan, conduite par son président, Josep Sánchez Llibre.

Ce business forum sur le thème « Entreprises marocaines et catalanes : Saisir de nouvelles opportunités vers un partenariat économique fort, innovant et durable » a été marqué par la présence de Abdellatif Maâzouz, président de la région de Casablanca-Settat, d’Enriqué OJeda Vila, ambassadeur d’Espagne au Maroc, de Adil Rais, co-président du CEMAES et de Salmane Belayachi, directeur général du Centre Régional d’Investissement de la région de Casablanca-Settat.

« Il a permis de mettre en lumière les nombreuses opportunités de partenariat entre les entreprises marocaines et catalanes, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la construction, de la plasturgie, des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau, de l’agroalimentaire et de la finance », lit-on dans un communiqué.

À cette occasion, le président de la CGEM a déclaré que « les secteurs d’intérêt commun entre le Maroc et la Catalogne sont nombreux et variés. Nous partageons des aspirations communes dans des plusieurs domaines. La Coupe du Monde 2030, dont notre pays sera co-hôte, avec l’Espagne et le Portugal, est aussi une opportunité exceptionnelle pour développer avec nos partenaires catalans, des projets structurants, à forte valeur ajoutée et créateur d’emplois. Ce forum est donc un appel à l’action, au concret et à la co-construction ».

Pour sa part, le Président du Foment Del Treball a affirmé « nous sommes convaincus que des rencontres comme celle-ci contribueront à renforcer les liens commerciaux et industriels avec le Maroc. Nous souhaitons contribuer à créer un écosystème économique favorable pour booster l’investissement catalan à Casablanca et sur l’ensemble du territoire marocain car nous croyons très fort en les opportunités qui y existent ».

Pour sa part, Abdellatif Maâzouz a partagé les avancées économiques réalisées dans la région de Casablanca-Settat, ainsi que les opportunités dont regorge cette région représentant le poumon économique du Maroc. Les avantages compétitifs et les opportunités de croissance qu’offre la région aux entreprises, notamment catalanes, ont également fait l’objet d’une présentation réalisée par Salmane Belayachi, Directeur Général du CRI de Casablanca-Settat.

Enfin, un panel de discussion entre chefs d’entreprise a abordé les success stories et perspectives de partenariats entre les entreprises marocaines et catalanes. Hamza Naciri Bennani, Directeur Général de GLOVO Maroc, José Reig, Administrateur d’Attijariwafa Bank, Máximo Pardo, Directeur Général de GESTAMP, et Pere Relats, Président de RELATS ont, dans ce sens, partagé leurs expériences et insights, soulignant les synergies possibles et les opportunités de collaboration dans divers secteurs d’activité.

À noter que cette rencontre économique s’inscrit dans le cadre des actions de la CGEM et du Foment del Treball pour renforcer les liens entre les communautés d’affaires marocaine et catalane, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations fructueuses et à un avenir prometteur pour les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne. Elle fait suite à la visite du Président de la CGEM en juin dernier à Barcelone.