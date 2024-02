Vivo Energy Maroc, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, lance ses deux nouveaux carburants premium au Maroc.

Les nouveaux carburants sont le fruit de 5 ans de R&D par quelques 150 scientifiques du groupe, sur plusieurs milliers de kilomètres avec plus de 250 voitures, fait savoir l’entreprise.

Selon le management, c’est la technologie la plus avancée du marché, d’autant plus que « les nouveaux carburants Shell V Power, et Shell fuelsave rajeunissent, nettoient et restaurent le moteur ».