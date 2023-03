Le Raja et le Wydad de Casablanca et l’AS FAR prendront part à la Coupe du Roi Salmane des clubs, prévue du 20 juillet au 5 août 2023 en Arabie Saoudite, a annoncé vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le Raja prendra part à cette coupe sur invitation de l’Union Arabe de football en sa qualité de tenant du titre, le WAC comme étant le champion du Maroc 2021-2022 et l’AS FAR en tant que troisième au classement de la même édition de la Botola, indique la FRMF dans un communiqué publié sur son site web.

La participation de ces trois clubs intervient sur la base du mérite sportif exigé par l’Union arabe et après accord de la FRMF, vu que la date de cette coupe n’interfère pas avec le programme général du championnat national, souligne le communiqué.