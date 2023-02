La première édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) s’est ouverte, jeudi soir, avec la participation d’une quarantaine d’écrivains et hommes de lettres arabophones, francophones et anglophones issus de toute l’Afrique.

Initiée par l’association « We Art Africa/NS », avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux, sous le thème « L’Afrique en toutes lettres », cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu’au 12 février, vise à promouvoir la littérature africaine auprès d’un large public et à favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs.

Le président du Festival, Mahi Binebine, a dit toute sa fierté de voir la ville de Marrakech accueillir, au cours de cette première édition, 47 écrivains, dont de grosses pointures de la littérature africaine, relevant que la Cité ocre est connue pour son attractivité, en particulier des créateurs dans les différents domaines.

« Nous sommes là pour parler entre Africains », a souligné l’écrivain et artiste-peintre marocain, expliquant que « le meilleur moyen de se découvrir et de se connaître est d’inviter les écrivains et de les faire parler entre eux ».

Au programme du FLAM 2023, figurent des débats, des conférences, des tables rondes et des ateliers qui permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et d’échanger avec des auteurs de renom venus de toute l’Afrique et de ses diasporas.

Le festival accueille également des expositions du livre et d’arts plastiques, ainsi que des projections de films, des concerts de musique et des stands qui seront mis à la disposition du public pour pouvoir acquérir des livres et rencontrer des auteurs lors des séances de dédicaces.