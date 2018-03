Infomédiaire Maroc – « Nous saluons les efforts déployés par les imams marocains en Belgique dans l’encadrement et l’orientation des fidèles selon les préceptes de l’islam de la pondération et du juste milieu. Nous nous félicitons également de l’attachement des imams et des préposés au culte dans les mosquées de Belgique à leur patrie et aux valeurs sociales du vivre ensemble, de tolérance et de coexistence ».

Mohamed Ameur, Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg

Rédaction Infomédiaire