Le complexe sportif Beaulieu du lycée Lyautey de Casablanca a été officiellement renommé Centre Sportif Nawal El Moutawakel, lors d’une cérémonie tenue ce lundi 24 juin, en présence notamment de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, et des anciens ministres Mohamed Hassad, Nezha Skalli et Moncef Belkhayat.

Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif Sport et Parité, lancé par le label Terre de Jeux 2024 sous l’égide des Jeux Olympiques de Paris, dans le but de promouvoir la représentation féminine dans le sport.

Ce complexe, qui comprend une piscine, un gymnase et une salle de musculation, avait été inauguré lors du centenaire du lycée en décembre 2023.

« Cette initiative vise à rendre hommage à l’illustre athlète marocaine, Nawal El Moutawakel, dont les exploits olympiques ont inspiré des générations de sportives et de sportifs. Cette inauguration emblématique incarne non seulement la célébration d’une figure qui a marqué l’histoire du sport au Maroc et à l’international, mais également la dynamique inclusive qui anime les JO de Paris », fait-on savoir.

« Ce centre n’est pas seulement un lieu dédié à la pratique sportive, mais symbolise également une histoire personnelle et inspirante qui lie l’athlète à cet établissement scolaire. En effet, c’est au Lycée Lyautey que Nawal El Moutawakel a rencontré, en 1979, Jean-François Coquand, alors professeur d’arabe qui, reconnaissant son fort potentiel, deviendra son coach et l’orientera vers les courses de haies », poursuit-on.