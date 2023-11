Le président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Automobiles (FRMSA) annonce l’organisation, pour la première fois au Maroc, d’un championnat de Formule 4, en 2024 et 2025.

Selon nos sources, plusieurs courses vont se disputer lors de ce championnat. « Le planning n’est pas encore officiel, mais la tendance est que deux villes organiseront cet événement, puisqu’il existe actuellement deux circuits au Maroc », affirme une source fiable à l’Infomédiaire. « Il faudra avoir une licence de la fédération de son pays pour participer à ce championnat », ajoute notre source.

Dans un communiqué parvenu à l’Infomédiaire, on apprend que ce championnat de monoplaces, organisé par la FRMSA et le groupe « AGS », sera ouvert aux pilotes marocains ainsi qu’aux meilleurs pilotes internationaux notamment d’Europe et de la région MENA.

Le Maroc se dote ainsi du 1er championnat de Formule 4 en Afrique et rejoint le club très fermé des pays accueillant cette discipline, considérée comme la porte d’entrée de la Formule 1, indique le communiqué.

Les manches du calendrier du championnat de Formule 4 du Maroc auront lieu dans les circuits homologués dont dispose le Royaume. D’autres circuits viendront s’ajouter après leur processus d’homologation internationale.

Le président de la FRMSA, assurre que la Fédération poursuivra, avec tous ses partenaires, le travail vers la standardisation de la pratique des sports automobiles au Maroc aux normes mondiales, avec pour objectif de hisser les couleurs du pays dans les compétitions internationales.