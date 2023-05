La sélection nationale « A » de football débute un stage de préparation à huis clos à partir de jeudi 8 juin au Complexe Mohammed VI de football, en prévision du match amical face au Cap-Vert le 12 juin à Rabat et à la confrontation officielle face à l’Afrique du Sud le 17 juin à Johannesburg pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire-2023.

Ainsi, l’entraineur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a fait appel à vingt-huit joueurs pour disputer ces deux échéances.

En revanche, Regragui n’a pas convoqué les joueurs évoluant en championnat national en raison de leur engagement avec leurs clubs respectifs. Cette décision a été prise en coordination avec la Ligue Nationale de Football Professionnelle (LNFP).

Dans ce même contexte, l’entraineur de l’équipe nationale « A » a autorisé les gardiens de but Mehdi Benabid (FUS Rabat) et Youssef Moutii (Wydad Casablanca) à être à la disposition du Onze National malgré leur engagement avec leurs clubs respectifs.

D’autre part et en coordination avec l’entraineur de l’équipe nationale U23, Issame Charaî, Regragui a mis les joueurs de l’équipe « A » âgés de moins de 23 ans à la disposition de la sélection de cette catégorie qui sera en lice à la prochaine Coupe d’Afrique U23 prévue du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc.

Walid Regragui tiendra une conférence de presse samedi 10 juin au Complexe Mohammed VI de football, qui sera suivie d’une séance d’entrainement accessible aux médias pendant les quinze premières minutes.

