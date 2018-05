Infomédiaire Sport – A l’occasion de la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde FIFA Russie 2018, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et Royal Air Maroc mettent en place un programme de vols entre Casablanca, Tanger, Oujda, Marrakech et les villes de Saint-Pétersbourg, Moscou et Kaliningrad afin de permettre aux supporters de se rendre en Russie pour encourager l’équipe nationale.

Royal Air Maroc mobilisera ainsi 13 avions pour permettre à près de 2500 passagers d’accompagner les Lions de l’Atlas en Russie. Ces vols supplémentaires seront spécialement programmés pour permettre aux supporters d’assister au match et de faire le retour après la fin de la rencontre, au prix fixe subventionné de 5 000 DH (aller et retour).

L’offre, destinée exclusivement aux détenteurs de billets d’accès aux matchs, sera proposée à la vente à partir de mardi 29 mai 2018 à travers les agences commerciales de la compagnie et via le réseau des agences de voyages.

Ce programme vient en complément de l’offre initiale injectée par Royal Air Maroc depuis janvier dernier sur Moscou et Saint-Pétersbourg et qui porte sur près de 3 000 billets avec une forte concentration sur la capitale russe.

IS