L’Anglais Marcus Rashford, avec un doublé contre les Gallois, et le Néerlandais Cody Gakpo, qui a signé l’un des deux buts des Pays-Bas vainqueurs du Qatar, ont rejoint le Français Kylian Mbappé et l’Équatorien Enner Valencia en tête du classement des buteurs du Mondial, mardi soir. Ce qui est certain, c’est que Rashford, Gakpo et Mbappé, dont ls équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale, peuvent encore améliorer leur total de buts.

Le classement des buteurs du Mondial ressort ainsi tel que suit:

3 buts: Gakpo (Pays-Bas), Mbappé (France), Rashford (Angleterre), E. Valencia (Equateur)

2 buts: Alvaro Morata (Espagne), Cho (Corée du Sud), B. Fernandes (Portugal), Giroud (France), Kramaric (Croatie), Kudus (Ghana), Messi (Argentine), Richarlison (Brésil), Saka (Angleterre), Taremi (Iran), Torres (Espagne)

1 but: Aboubakar (Cameroun), Aboukhlal (Maroc), Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Shehri (Arabie Saoudite), Asano (Japon), A. Ayew (Ghana), Bale (Pays de Galles), Batshuayi (Belgique), Bellingham (Angleterre), Bukari (Ghana), Caicedo (Equateur), Casemiro (Brésil), Castelletto (Cameroun), Cheshmi (Iran), Choupo Moting (Cameroun), Christensen (Danemark), Cristiano Ronaldo (Portugal), Davies (Canada), de Jong (Pays-Bas), Dia (Sénégal), Diedhiou (Sénégal), Dieng (Sénégal), Doan (Japon), Duke (Australie), Embolo (Suisse), Félix (Portugal), Fernández (Argentine), Foden (Angleterre), Fuller (Costa Rica), Fullkrug (Allemagne), Gavi (Espagne), Goodwin (Australie), Grealish (Angleterre), Gündogan (Allemagne), Klaassen (Pays-Bas), Koulibaly (Sénégal), Leão (Portugal), Lewandowski (Pologne), Livaja (Croatie), Majer (Croatie), Marco Asensio (Espagne), Milinkovic-Savic (Serbie), Mitrovic (Serbie), Muntari (Qatar), Olmo (Espagne), Pavlovic (Serbie), Pulisic (Etats-Unis), Rabiot (France), Rezaian (Iran), Saiss (Maroc), Salisu (Ghana), Sarr (Sénégal), Soler (Espagne), Sterling (Angleterre), Weah (Etats-Unis), Zielinski (Pologne).

