Et l’exploit a été, de nouveau, réédité ! Au terme d’un duel des plus corsés, les Lions de l’Atlas ont explosé le compteur de l’avancement du Maroc aux compétitions de la Coupe du Monde.

Par une victoire des plus méritées face au Portugal, la sélection nationale a poussé Ronaldo à quitter le terrain en larmes. Triomphant sur la Seleçao par un but de Youssef En-Nesyri à la 42e minute, contre zéro, l’équipe marocaine dépasse désormais le cap des quarts de finale et se dirige vers la demie.

La sélection marocaine affrontera ainsi, pour une place en finale, le vainqueur de l’autre quart de finale prévu ce soir entre la France et l’Angleterre.